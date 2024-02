Oroscopo Paolo Fox di oggi 3 febbraio 2024/ Il Toro è in ansia per il futuro, i Gemelli siano come formiche

Oroscopo Paolo Fox: recupero in arrivo per l’Ariete, il Toro è ansioso

Ariete, dal 5 febbraio molte cose migliorano, ma ancora meglio andranno dal 16. Devi recuperare da un momento di disagio o semplicemente di nervosismo: l’Oroscopo di Paolo Fox si basa sulle quadrature dei pianeti che, in generale, rappresentano aspetti non proprio favorevoli, ma poi ognuno ha il proprio cielo. Le stelle, dalla prossima settimana, cominceranno a promettere un bel recupero.

Toro, c’è un po’ di ansia per il futuro. In generale, questo segno è sempre molto attento, ma ora dovrà essere ancora più concentrato su ciò che fa, poiché entro maggio dovranno partire delle cose nuove. È probabile che ci sia già in ballo un contratto da firmare, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox! Ci sono però alcune polemiche che possono nascere in particolare con alcuni segni: Scorpione, Bilancia e Sagittario sono i più ostici. Il Toro difficilmente interrompe rapporti d’amore: ci sono certamente divorzi e rotture, tuttavia tendono a vivere relazioni lunghissime, se possono. In questo momento è quindi importante tener d’occhio i legami che contano di più.

Oroscopo Paolo Fox: i Gemelli mettano via qualche soldo, il Cancro è quasi fuori dal tunnel

Gemelli, cercate di risparmiare un po’! Soprattutto coloro che han bisogno di soldi da investire nella seconda parte dell’anno. I più giovani non rimangono fermi e la creatività è di nuovo attiva! L’amore è un po’ la nota dolente degli ultimi mesi, ma l’ultimo scorcio di febbraio sarà favorevole, promette l’Oroscopo di Paolo Fox, a tal punto che sarete più sinceri e chi ha sopportato troppo, non avrà più pazienza.

Cancro, i pianeti opposti sono in campo dalla fine di gennaio: è un cielo un po’ controverso. Tuttavia, l’Oroscopo di Paolo Fox rassicura i nativi del segno sul fatto che questo non sarà affatto l’andamento dell’anno: soltanto gennaio e febbraio richiedono cautela e pazienza, ma già a partire dai primi di marzo anche l’amore sarà più semplice.

