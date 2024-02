Oroscopo Paolo Fox di oggi 3 febbraio 2024 Passioni bollenti per il Sagittario, i Pesci scordino il passato

Oroscopo Paolo Fox: passioni al top per il Sagittario, il Capricorno è sempre leader

Sagittario, creatività al top e progetti amorosi favoriti. Questo segno vive l’amore come un eterno adolescente e magari ci riesce! Perché, a prescindere dall’età, si butta a capofitto nelle passioni. Se non stai ottenendo un buon risultato da un tuo progetto, potrai migliorare, assicura l’Oroscopo di Paolo Fox.

Capricorno, è ancora un oroscopo di forza e di successo con Marte, Venere e Mercurio attivi. Chi non ottiene molto forse è eccessivamente prudente, ricorda sempre l’Oroscopo di Paolo Fox, e ha paura di rischiare. È giusto non buttarsi senza rete in qualcosa, ma se un progetto è sicuro, sarebbe davvero un peccato perdersi in dubbi e titubanze che non hanno ragione di essere.

Oroscopo Paolo Fox: l’Acquario ha storie strane, i Pesci dimentichino le delusioni d’amore

Acquario, Venere sta per rientrare nel tuo segno, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox. Le tue relazioni preferite sono molto stravaganti e quindi finisci per chiederti sempre perché hai problemi nei sentimenti. Comunque, non ti strapazzare troppo in mattinata e il pomeriggio sarà migliore. La creatività è davvero favorita da questo cielo!

Pesci, la settimana non è partita benissimo. Le diatribe legali devono essere risolte entro la fine di maggio ed è probabile che una sfida sarà vinta! Oggi è migliore di domani: in caso di incontri che ritieni importanti, cerca di organizzarli in questa giornata. L’Oroscopo di Paolo Fox considera questo cielo molto favorevole alle storie d’amore nuove: tutti coloro che si sono sentiti un un po’ sconsolati, dimentichino i tristi trascorsi che sono deleteri per la vostra emotività. Da un lato avete spesso paura di commettere degli errori e, dall’altro, vivete con qualche risentimento. Stop alle gelosie e benvenuti sorrisi!

