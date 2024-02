Oroscopo Paolo Fox di oggi 3 febbraio 2024/ Riposati Leone! La Vergine ha un cielo eccellente

Oroscopo Paolo Fox: stanchezza fisica per il Leone, la Vergine è al top

Leone, siete stanchi, non solo mentalmente, ma soprattutto fisicamente. È vero che siete concentrati su tutte le attività dei prossimi mesi, ma fate le cose con più calma, suggerisce l’Oroscopo di Paolo Fox. In questi giorni rifletterete sul vostro lavoro: è possibile che coloro che l’anno scorso, di questi tempi, hanno lasciato un’attività, anche per senso di sfida, adesso siano soddisfatti del proprio operato e ragionino su nuove prospettive.

Vergine, Marte, Venere e Luna sono tutti in ottimo aspetto: che bel cielo! Hai la possibilità di compiere grandi scelte. Non basta forse un giorno solo per guadagnare un cambiamento radicale, però entro il 10, certamente arriveranno soddisfazioni. Dall’anno scorso, in particolare da marzo, hai fatto una sorta di lista nera delle persone che non vanno bene: in poche parole, hai preferito attorniarti di persone positive e sincere, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: la Bilancia si morda la lingua, lo Scorpione ha un cielo per amare

Bilancia, in questo momento senti un senso di ribellione e vorresti protestare. L’Oroscopo di Paolo Fox però consiglia, in questo momento, di essere cauti: quando le stelle sono un po’ storte, è possibile che, anche se dici le cose come stanno, il rischio è di essere fraintesi! Allo stesso modo, qualcuno potrebbe, con cattiveria, estrapolare una tua frase detta non proprio benissimo e usarla contro di te. Si possono prendere decisioni, naturalmente, ma sarebbe più sicuro fare scelte importanti dopo il 16 febbraio.

Scorpione, un bel cielo per gli incontri. Il transito di Giove in opposizione terminerà a breve, promette l’Oroscopo di Paolo Fox. Attenzione alle dispute tra familiari, in merito a delle proprietà, anche se si tratta di persone facoltose! Per l’amore, questo è un bellissimo oroscopo: non farti coinvolgere dal tuo proverbiale pessimismo, per non rovinare una relazione e questi giorni, in generale.











