Oroscopo Paolo Fox di oggi 3 gennaio 2024/ Questi primi mesi del 2024 sono un po’ tesi per Toro e Gemelli

Oroscopo di Paolo Fox: grandi battaglie fortunate per l’Ariete, il Toro affronta primi mesi un po’ ostici

Ariete, inizia l’anno delle grandi battaglie e speriamo anche quello delle grandi vittorie. Molto dipende dalle singole qualità, però di solito l’Ariete non ha rivali, quando si mette in testa di fare qualcosa di importante. Questo è un cielo valido, con Mercurio favorevole e Venere amica, quindi non solo c’è un grande impeto e voglia di combattere, ma l’Oroscopo di Paolo Fox auspica che questo avvenga in circostanze fortunate.

Toro, avere avuto, soprattutto a dicembre, una Venere in opposizione, può aver rappresentato un limite. In questo periodo, bisogna tener testa a qualche piccolo fastidio. L’Oroscopo di Paolo Fox considera che chi ha un problema di lavoro o di soldi, sarà più contento da fine maggio, però adesso entriamo nel vivo del 2024 e ci sono in effetti dei mesi in cui bisogna combattere, magari anche persone invidiose o che non ti danno una mano a raggiungere quello che desideri. La seconda parte di febbraio sarà anche un po’ complicata: i primi mesi di questo nuovo anno, sempre protetti da Giove nel segno, saranno utili per rivedere il proprio ruolo, anche in amore.

Oroscopo di Paolo Fox: i Gemelli si mordano la lingua, il Cancro chiarisca i sentimenti

Gemelli, avere Venere in opposizione non è proprio il massimo per le relazioni: c’è chi si annoia, c’è chi semplicemente vorrebbe fare qualcosa di diverso. Non si può sempre fare ciò che si vuole, quando si è in due, perché uno cerca di seguire anche le esigenze dell’altro. Nella prima parte dell’anno, bisognerà tenere testa a qualche piccolo dissidio e, in queste prime tre settimane, attenzione alle parole di troppo, conclude l’Oroscopo di Paolo Fox.

Cancro, vivere qualche perplessità è normale, anche perché questo segno è governato dalla Luna, astro che è velocissimo e cambia continuamente nel cielo. Se ci sono dubbi e tensioni, non bisogna cambiare atteggiamento nei confronti del partner, ma essere sempre solidali. Attenzione ai rapporti poco definiti: in questo gennaio, l’amore ha bisogno di chiarezza, afferma l’Oroscopo di Paolo Fox.

