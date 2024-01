Oroscopo Paolo Fox di oggi 3 gennaio 2024/ Sagittario innamorato e Capricorno tradito

Oroscopo di Paolo Fox: passioni improvvise per il Sagittario, il Capricorno si sente tradito

Sagittario, non solo questo è un anno di rivalsa, ma adesso Venere nel segno dice che vuoi vivere i sentimenti in maniera intensa, che le tue emozioni sono decisive. L’Oroscopo di Paolo Fox ricorda di mantenere sotto controllo le passioni, perché dall’oggi al domani possono nascere delle storie, mentre chi ne ha già una la confermerà. Quando siamo innamorati, si diventa anche più creativi e quindi chi vive questo amore sarà più stimolato anche a livello di buone idee.

Capricorno, Acquario e Pesci: oroscopo Paolo Fox settimanale dal 2 al 7 gennaio 2023/ Lavoro, salute e amore

Capricorno, sei una persona che si muove solo quand’è convinta di ciò che fa e adesso i tuoi progetti sono importanti. Spesso, il Capricorno si lamenta, anche durante i periodi buoni, di essere affaticato, ma il problema è che questo segno pensa di non “guadagnarsi la vita”, se non si mette alla prova, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Quasi sempre, poi, le situazioni più complesse e problematiche sono quelle che lo attirano di più. Di recente, qualcuno su cui facevi affidamento ha tradito la tua generosità.

Bilancia, Scorpione e Sagittario: oroscopo Paolo Fox settimanale dal 2 al 7 gennaio 2023/ Lavoro, amore e...

Oroscopo di Paolo Fox: progetti da rimandare per l’Acquario, i Pesci hanno fatto tabula rasa e ricominciano

Acquario, sei alla ricerca di una novità che potrebbe capitare nell’ambito del lavoro. l’Oroscopo di Paolo Fox ritiene che ci siano delle rivoluzioni in corso che richiedono molta attenzione. Giove, ogni tanto, qualche scherzetto lo fa: alcuni progetti che non sono gestibili al momento potranno essere seguiti tra un po’, ma sappiamo che la seconda parte dell’anno è migliore della prima. In amore, ci vuole tanta pazienza e buona volontà, però ci sono stelle migliori rispetto a dicembre!

Oroscopo Paolo Fox di oggi 2 gennaio 2024/ Ariete e Cancro partono subito in pole position con i progetti

Pesci, dicembre è stato un mese di verifiche e di stop improvvisi. Lo sa bene chi ha chiuso una storia d’amore e chi ha avuto dei problemi. Adesso bisogna andare oltre, senza pensare al passato. I rapporti che vanno bene sono stati sottoposti a un discreto stress, quelli che andavano male, probabilmente, non ci sono più, e quindi è fatta piazza pulita: Saturno nel segno rappresenta proprio l’occasione di determinare il tuo futuro senza intralci e, soprattutto, senza situazioni che non vale più la pensa di vivere, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Siamo entrati in un anno che presto porterà delle soddisfazioni, ma questi primi giorni di gennaio, in amore, sono ancora confusi.











© RIPRODUZIONE RISERVATA