Oroscopo Paolo Fox di oggi 3 giugno 2023/ Ariete e Gemelli baciati da Venere

Giugno entra nel vivo dei nuovi transiti planetari. Tra qualche giorno, Venere ne inizierà uno in Leone che durerà molto: si insedierà nel segno lunedì 5 e ne uscirà il 9 ottobre. Naturalmente questo avrà degli effetti su tutto lo zodiaco. Vediamo cosa accade con l’Oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato 3 giugno 2023, che dalle frequenze di Radio LatteMiele ci dà il responso per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo Paolo Fox: ottima Venere per l’Ariete, il Toro non deve trasgredire

Ariete, potrai veramente beneficiare di questo nuovo transito di Venere che porta sensazioni speciali e si spera anche un po’ di pace in famiglia, se ci sono stati problemi, si augura l’Oroscopo di Paolo Fox. L’Ariete spesso è stressato perché accetta tante cose, vuole fare da scudo a tutti e però è chiaro che, quando ci si propone in maniera così attiva, ogni tanto si rischia di essere esausti. Comunque, riconferme in vista e novità non mancheranno.

Toro, le trasgressioni non sono consentite e nemmeno consigliate dall’Oroscopo di Paolo Fox. Le disattenzioni in amore possono capitare, ma chi insiste troppo nel sentire, in qualche modo, provocare anche una lontananza da parte del partner, può generare dubbi. Se la tua è una coppia stabile non temere, perché riuscirai a tenere testa ad ogni provocazione, ma attenzione se c’è un rapporto che non va.

Oroscopo di Paolo Fox: Saturno agita i Gemelli, il Cancro ha un cielo utile per tante cose nuove

Gemelli, avresti bisogno di chiarezza! Non di promesse, ma di conferme: chi ha chiesto un cambiamento, una miglioria, un nuovo lavoro, potrebbe essere accontentato, al più tardi, entro fine anni. I tempi sembrano lunghi, però l’Oroscopo di Paolo Fox ritiene che questo transito di Saturno è un po’ agitato. Bisogna approfittare del momento per allacciare nuovi rapporti: da lunedì, Venere torna amica.

Cancro, è un cielo fertile sotto tutti i punti di vista: l’unico dubbio potrebbe essere legato alla situazione fisica, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Chi è stato male, deve riprendersi, ma nel complesso per il lavoro e l’amore ci sono delle scelte importanti da fare che non saranno bloccate, come per molti è accaduto agli inizi di quest’anno. Ti sentirai forte, più maturo, forse anche pronto a iniziare una nuova vita!











