Oroscopo Paolo Fox di oggi 3 giugno 2023/ Leone superstar con Venere e ne beneficia anche la Bilancia

Giugno entra nel vivo dei nuovi transiti planetari. Tra qualche giorno, Venere ne inizierà uno in Leone che durerà molto: si insedierà nel segno lunedì 5 e ne uscirà il 9 ottobre. Naturalmente questo avrà degli effetti su tutto lo zodiaco. Vediamo cosa accade con l’Oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato 3 giugno 2023, che dalle frequenze di Radio LatteMiele ci dà il responso per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox: il Leone avrà Venere nel segno a lungo, la Vergine vive un tiro alla fune tra Saturno e Giove

Leone, avere Venere nel segno, da lunedì, e Marte, che è già lì, aumenta il desiderio di rivalsa e di fare cose importanti. Attenzione però che se hai l’occasione per iniziare un progetto, potresti essere invidiato o criticato, e questo te lo devi aspettare, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox. Al tempo stesso, qualche insoddisfazione potrebbe capitare, se non vuoi più stare in un certo posto: in un modo o nell’altro, questo periodo si rischia di perdere le staffe. L’amore invece torna ad essere molto importante!

Vergine, Giove favorevole e Saturno contro: questo è un cielo veramente particolare! A volte ti ritrovi nella condizione di rimanere deluso, da una storia o da una persona e poi, improvvisamente, al contrario, vanno avanti certe questioni anche senza fare delle richieste precise. Questa situazione astrologica dà “un colpo al cerchio e uno alla botte”. Alcuni cambiamenti potrebbero riguardare, per i più giovani, anche lo studio, dice l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: la Bilancia deve avere più autostima, lo Scorpione è scontento

Bilancia, le relazioni sono importanti, ma devi viverle con padronanza, con sicurezza: non dipendere dal giudizio degli altri, soprattutto se è di tipo estetico, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Attenzione alle provocazioni, che possono nascere o che non sono state risolte. Il cielo comunque torna attivo: dal 5 non ci sarà più Venere contro e veramente potrai fare qualcosa di più.

Scorpione, non sei del tutto contento di quello che stai facendo, tuttavia si fa “di necessità, virtù”: i cambiamenti non sono molto favoriti e qui l’Oroscopo di Paolo Fox si riferisce in particolare a chi non può fare a meno di rinunciare a un certo progetto o ruolo. A volte ti sentiresti meglio a fare qualcosa di diverso da quello che stai portando avanti. Una sorta di reazione alle imposizioni potrebbe capitare in amore: attenzione alle provocazioni.











