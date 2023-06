Oroscopo Paolo Fox di oggi 3 giugno 2023/ Sagittario e Acquario “sull’orlo di una crisi di nervi”

Giugno entra nel vivo dei nuovi transiti planetari. Tra qualche giorno, Venere ne inizierà uno in Leone che durerà molto: si insedierà nel segno lunedì 5 e ne uscirà il 9 ottobre. Naturalmente questo avrà degli effetti su tutto lo zodiaco. Vediamo cosa accade con l’Oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato 3 giugno 2023, che dalle frequenze di Radio LatteMiele ci dà il responso per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Sagittario, da lunedì, Venere favorevole parla d’amore: si potrebbe formare una famiglia, convivere o ritrovare la propria autonomia. Diverso è il discorso per la vita professionale, perché anche se non manca l’impeto e la voglia di fare, è probabile che ci siano momenti di disagio, per l’Oroscopo di Paolo Fox. Al punto che, in caso di lotte e contrasti, puoi anche decidere di fare le valigie e andartene.

Capricorno, sai che sei forte, perché per temperamento hai una bella tenacia e, se hai lavorato bene nel passato, adesso potresti ritrovare anche molta voglia di importi. Dal punto di vista sentimentale, la novità è che da lunedì Venere non sarà più opposta e questo rappresenta un cambiamento positivo in amore, dice l’Oroscopo di Paolo Fox. Le persone che hanno un gestito un rapporto molto a distanza, adesso devono riavvicinarsi, mentre se qualcosa non è chiaro, sarà bene evitare la superficialità e andare fino in fondo, magari con l’aiuto di un legale o di un esperto che possa consigliare.

Oroscopo Paolo Fox: l’Acquario è nervosissimo, i Pesci possono fare incontri fatali

Acquario, sei molto agitato in questo momento e non sarebbe neanche il caso di imporre troppe tensioni nella propria vita, perché altrimenti si rischia di sfogarle in amore e di vivere male. Soprattutto, anche se ci sono delle buone prospettive e c’è stata da poco una riconferma, si rischia di sentirsi un po’ messi da parte oppure di non vedere accettate le proprie proposte. È un cielo importante per verificare la tenuta di un amore, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Pesci, l’incontro fatale può avvenire in qualsiasi momento, anche in luoghi inaspettati! Basta avere disponibilità! Bisogna emozionarsi e condividere un sentimento puro. Questo è un momento che, con Giove e Urano in aspetto molto importante e Saturno nel segno, porta riflessioni di un certo perso che riguardano il lavoro. Un discorso a parte l’Oroscopo di Paolo Fox lo fa a chi ha un’attività in proprio: chi potrà cambiare mansione o ruolo lo farà, mentre chi è costretto a rimanere nello posto, utilizzerà la tecnica della resistenza passiva: accettare un nuovo ruolo non sarà difficile. È tempo di mettere a posto le questioni di carattere finanziario.

