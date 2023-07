Oroscopo Paolo Fox di oggi 3 luglio 2023/ Ariete: attenzione all’amore! Toro: attenzione ai soldi!

Inizia una nuova settimana con l’Oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 3 luglio 2023, tratto da Radio LatteMiele. Luna piena in Capricorno e Sole in Cancro. Scopriamo tutte le novità per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo Paolo Fox: l’Ariete non deve avere fretta, il Toro soffre per qualche lontananza

Ariete, la confusione rende sovrana! Sai che, ultimamente, l’Oroscopo di Paolo Fox ha addirittura detto di “tirare il freno a mano”, nel senso che hai talmente tante iniziative e voglia di vendicarti di tori subiti, che vai anche troppo di corsa: la fretta è cattiva consigliera in questo lunedì e, probabilmente, ci sarà qualcosa da sistemare a livello di conti, qualcosa che non ti piace. C’è qualcuno che ha fatto dei conti sbagliati? Oppure tu hai fatto degli errori nel passato? Tra oggi e domani, qualcuno ti chiederà conto. Attenzione in amore!

Toro, i pianeti veloci, Sole, Luna e Mercurio, sono tutti intriganti, tuttavia perché sei un po’ arrabbiato in amore oppure lontano da una persona, chiede l’Oroscopo di Paolo Fox? È un fatto di chilometri oppure c’è una tensione emotiva? Dipende dalle situazioni, ma si ritroverà la complicità e la voglia di fare nuovi progetti nelle prossime settimane. Attenzione ai soldi!

Oroscopo Paolo Fox: grande rinnovamento per i Gemelli, le parole possono essere pietre per il Cancro

Gemelli, questo è un cielo che promette qualcosa di più negli incontri. L’Oroscopo di Paolo Fox ritiene di non dire nulla di nuovo, se pensa ai Gemelli come in una fase di grande espansione: quando ci sono problemi e non c’è tanta comprensione in amore, il Gemelli non sta chiuso in casa a guardare il soffitto, ma esce e vede gente. Se ci sono stati blocchi, si apre un periodo migliore. Sul lavoro, è un po’ straziante ripetere sempre le solite cose: qualcuno vorrebbe cambiare, però attenzione a non fare il passo più lungo della gamba.

Cancro, le relazioni contano e le parole ancora di più. L’Oroscopo di Paolo Fox parla di parole perché Mercurio rappresenta il linguaggio ed è nel tuo segno zodiacale. Tuttavia, tra oggi e domani, le parole che dici potrebbero ferire una persona oppure sei arrabbiato perché aspettavi delle parole, ovvero delle conferme che non sono arrivate: calma e sangue freddo! Scontri con persone che rappresentano l’autorità











