Oroscopo Paolo Fox di oggi 3 luglio 2023/ Rapporti non semplici per il Capricorno, estate top per i Pesci

Inizia una nuova settimana con l’Oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 3 luglio 2023, tratto da Radio LatteMiele. Luna piena in Capricorno e Sole in Cancro. Scopriamo tutte le novità per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox: Venere bellissima per il Sagittario, il Capricorno soffre i problemi che gli creano

Sagittario, un po’ in declino rispetto al fine settimana: forse c’è meno tempo da dedicare ai tuoi progetti. Gli obblighi non ti piacciono, però è normale avere delle responsabilità. Per chi è già fortunato, ha un bel Giove dominante nell’oroscopo e da tempo sta vivendo una bella storia d’amore, porte aperte ai progetti in grande stile e si può anche trovare un nuovo riferimento, se c’è stato un problema nel passato. Le coppie già stabili pensano alla casa e ai figli. Insomma, Venere è in aspetto molto bello e c’è un grande fascino da mostrare, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 3 luglio 2023/ Distrazioni pericolose per il Leone, amori fugaci per lo Scorpione

Capricorno, se c’è una cosa che non riesci a fare è controllare le tue emozioni quando qualcuno sbaglia. Di solito sei abbastanza programmato e razionale, però se devi perdere tempo per colpa di altri, ti innervosisci, dice l’Oroscopo di Paolo Fox. Questa è una giornata in cui la tua fermezza e la tua determinazione sarà necessaria proprio per cercare di gestire al meglio rapporti che non sono facili da comprendere. Gli amori che nascono ora non sono immediatamente gestibili, tuttavia non bisogna disperare, mentre le coppie che sono lontane per motivi di lavoro o personali dovrebbero al più presto organizzare un incontro. Andrà molto meglio dal 10, quando Marte tornerà attivo.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 3 luglio 2023/ Ariete: attenzione all'amore! Toro: attenzione ai soldi!

Oroscopo Paolo Fox: Acquario nel caos, i Pesci affrontano un’estate magica

Acquario, c’è tanta confusione, anche per quanto riguarda il lavoro. L’Acquario non si fa molti problemi e non ha remore: è pronto anche a rimboccarsi le maniche e ripartire da zero. Se non vuole più stare in un certo ambiente e non ama più un certo gruppo o ruolo, può decidere di molare tutto. Tuttavia qualche piccolo problema in più andrebbe posto dal punto di vista economico, perché non tutti i progetti sono realizzabili e questi non sono mesi in cui si può fare il passo più lungo della gamba, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. L’Acquario single potrebbe vivere rapporti occasionali, in questo momento, ma nulla che porti grandi sensazioni o il desiderio di dire “ti amerò per sempre”, mentre chi è legato da tempo vorrebbe innovare o rinnovare un rapporto.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 2 luglio 2023/ Il Capricorno deve cambiare e dimenticare, amore top per i Pesci

Pesci, una maggiore stabilità: questo ti chiedono le stelle e l’Oroscopo di Paolo Fox, soprattutto nei pensieri, perché tu puoi avere grandi progetti in mente, ma se il tuo umore è instabile, inevitabilmente tutto finisce male. Questo però è un cielo fertile ed è un’estate deliziosa e, per qualcuno, di grande rinnovamento! Un piccolo successo può arrivare anche oggi: Sole, Mercurio e Luna favorevoli parlano di progetti di lavoro. Se hai un’attività in proprio, oggi, domani, ma anche venerdì, potrai parlare di cose importanti.











© RIPRODUZIONE RISERVATA