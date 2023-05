Oroscopo Paolo Fox di oggi 3 maggio 2023/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Amore, lavoro, fortuna, tutto si muove in questo nuovo mese con i nuovi transiti planetari. L’Oroscopo di Paolo Fox, dalle frequenze di Radio LatteMiele, ci rivela come influiscono sui segni zodiacali, in questa giornata di oggi, mercoledì 3 maggio 2023. Vediamo cosa accade per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo Paolo Fox: l’Ariete deve stare attento agli incidenti diplomatici, nuove attività favorite per il Toro

Ariete, non improduttiva questa giornata, anche se forse un po’ faticosa, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox: sfrutta, fin quando è possibile, questo Giove nel segno, non solo per una garanzia di successo, se hai dei progetti importanti, ma porta quella forza necessaria per affrontare tutto con grande coraggio. Resti una persona sincera, anche molto critica, perché le cose non le mandi a dire e questo potrebbe, di tanto n tanto, crearti qualche problema, come un incidente diplomatico.

Toro, abbiamo un cielo migliore: il Sole è nel segno e Giove è amico. Se cerchi una nuova attività o un nuovo lavoro, maggio è un mese molto importante! Puoi trovare qualcosa di più: molto dipende dalle circostanze, ma anche dalla propria preparazione perché, come dice sempre l’Oroscopo di Paolo Fox, se abbiamo un esame da affrontare ma non ci prepariamo, possiamo avere le stelle migliori del mondo ma non lo superiamo. Tutto quello che stai facendo, con la giusta disponibilità, è importante. Ci sarà anche chi si preparerà meglio a un incontro: il linguaggio che arriva sempre dritto al cuore è quello dei baci e, in amore, fai il tuo gioco.

Oroscopo Paolo Fox: i Gemelli devono stare attenti a Pesci e Sagittario, il Cancro ha molti pianeti alleati

Gemelli, l’Oroscopo di Paolo Fox scorge in questo cielo una ritrovata capacità di guardare il futuro con grande interesse, nonostante qualche disputa di tipo economico e lavorativo. A livello di disponibilità professionale, c’è qualcosa che non funziona: attenzione ai rapporti con i capi o con alcuni colleghi. In amore, c’è bisogno di chiarezza in generale e ancora di più con Pesci e Sagittario. Qualcuno fa finta di non vedere: si dice che i panni sporchi si lavino in casa, ma comunque bisogna agire con prudenza.

Cancro, il lungo transito di Giove contro sta per esaurirsi: il tuo insostituibile alleato del momento è Mercurio, assieme a Venere e, a breve, arriverà anche Giove attivo, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Questo periodo ti regala l’asso nella manica, se sei alla ricerca di una novità, ma anche di liberarti di un passato piuttosto ingombrante. L’amore può tornare protagonista.











