Oroscopo Paolo Fox di oggi 3 maggio 2024/ Capricorno e Pesci al top: quali sono i pianeti favorevoli?

È un cielo più clemente per i segni che ad aprile hanno un po’ sofferto, come la Bilancia e lo Scorpione. I segni più forti sono i Pesci, che oggi hanno la Luna nel segno, e il Capricorno. Momento un po’ difficile per il Sagittario.

Oroscopo Paolo Fox: in arrivo soddisfazioni per la Bilancia, lo Scorpione oggi ha una bella Luna

Bilancia, il mese apre questo cielo che si rischiara, rispetto ad aprile. Non sei forse completamente tranquillo, perché ci sono questioni di famiglia da curare. I pianeti opposti di aprile ti hanno però rafforzato e l’Oroscopo di Paolo Fox ti ricorda che a giugno ci saranno ottimi risultati, se fino ad ora hai lavorato bene.

Scorpione, la Luna è dalla tua parte oggi! Nonostante la tua dimostrazione di forza, sei molto sensibile quando ti criticano. Sfogati e dì la verità. Giove è un po’ nervoso e il lato economico richiede un po’ di pazienza, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Luna opposta per il Sagittario che deve dimenticare, il Capricorno è addolcito da Venere e Giove. Il punto dell’Oroscopo di Paolo Fox

Sagittario, oggi la Luna è in opposizione e potresti essere un po’ teso. Alcune relazioni richiedono un po’ di cautela, soprattutto quelli con Gemelli, Pesci e Vergine. È molto importante riuscire a superare un disagio che hai vissuto recentemente per poter ottenere di più. L’ottimismo non manca e ti aiuta sempre, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Capricorno, maggio è un mese in cui puoi vincere sfide sia sul lavoro sia in amore. Difficilmente torni sui tuoi passi, ma è probabile che grazie a Venere e Giove dolci e gentili tu non possa arrivare a rivedere alcune cose che, in passato, ti hanno fatto molto arrabbiare. Oggi e domani sono buoni per i contatti, per l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: l’Acquario non deve annoiarsi, i Pesci vivono un bel momento

Acquario, cerca di mantenere i nervi saldi, soprattutto nella sfera sentimentale, e almeno fino al giorno 23. Le storie in crisi sono ovviamente le più bersagliate e altre invece andranno riviste. Forse dovresti divertirti un po’ di più perché la noia per te è deleteria, sia in amore sia sul lavoro, ricorda l’Oroscopo di Paolo Fox.

Pesci, una bella ripresa, nonostante la tua personalità sempre un po’ complicata. C’è anche chi ha deciso di avere una nuova relazione dopo una separazione, senza pensarci troppo. Tuttavia, se la gelosia prende il sopravvento e se una storia che sembrava un’avventura si trasforma in qualcosa di più, dovrai renderti conto di ciò che è cambiato. L’Oroscopo di Paolo Fox si raccomanda di prendere le decisioni importanti entro la fine di maggio.











