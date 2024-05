Oroscopo Paolo Fox di oggi 3 maggio 2024/ La Luna in Pesci sconvolge un po’ i segni di terra e fuoco

Per alcuni segni il weekend è il momento migliore della settimana: Cancro e Toro hanno giornate migliori rispetto alla settimana trascorsa. Molto dipende dalla Luna che oggi e domani sarà in Pesci e creerà qualche dubbio al Leone e alla Vergine.

Oroscopo Paolo Fox: l’Ariete ha un bel weekend, il Toro si scioglie nell’abbraccio di Venere

Ariete, ti affacci a un fine settimana interessante e avrai la Luna nel segno domenica, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox. Il cielo dona una grande forza, tuttavia dipende anche da ciò che hai fatto in passato. Gli unici che non sono contenti sono coloro che tra il 2021 e il 2023 hanno commesso degli errori o hanno sbagliato i conti. L’estate in arrivo è favorevole all’amore e c’è già chi ha un progetto sotto mano.

Toro, ieri la giornata non è stata al top e bisogna lottare: forse c’è qualcuno che non è molto sincero con te. L’aspetto positivo di questo cielo è Venere nel segno: il tuo pianeta guida che aderisce perfettamente al tuo modo di essere, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Sei più fascinoso e anche più aperto al confronto pacifico. È vero che Giove ha messo in luce aspetti anche non piacevoli della tua esistenza, ma ora stai cominciando ad approfondire ciò che desideri realmente, mentre in passato sei andato dietro a quello che volevano gli altri.

Le occasioni per i Gemelli arrivano a giugno, il Cancro ha le migliori 48 ore della settimana. Il punto dell’Oroscopo di Paolo Fox

Gemelli, la Luna sarà in opposizione oggi e domani e un po’ di tensione ci sarà. Lotta per un accordo importante, ma l’Oroscopo di Paolo Fox ricorda che le occasioni migliori saranno a giugno. Non precorrere i tempi e lascia scorrere!

Cancro, oggi e domani sono positivi: i giorni migliori della settimana, per l’Oroscopo di Paolo Fox. Proponi le tue intenzioni e i tuoi progetti che sarai premiato. È molto importante il periodo entrante, anche e soprattutto dopo un mese così pesante come aprile.

Oroscopo Paolo Fox: relazioni tese per il Leone, la Vergine va verso un maggio più importante

Leone, molta confusione in amore, a maggior ragione per chi sta tenendo il piede in due scarpe. Chi invece ha una bella storia d’amore penserà a qualche innovazione da fare. Il fine settimana è portatore di soluzioni e domenica sarà la giornata giusta se devi chiarire con il partner. Sono, in definitiva, i rapporti interpersonali, a essere l’anello debole del tuo cielo, ritiene l’Oroscopo di Paolo Fox, anche sul lavoro: maggio sarà un po’ controverso e già alla fine del mese andrà meglio, tuttavia, per ora, è meglio evitare i conflitti.

Vergine, oggi c’è la Luna storta: la forma fisica non è al top e qualcuno ti ha fatto un po’ arrabbiare. Sei una persona molto concreta e quindi a volte hai paura del futuro e ti premuri di avere le spalle coperte per te stesso e per le persone che ti stanno intorno. Maggio sarà un buon mese per ritrovare la solidità che non hai avuto ad aprile, promette l’Oroscopo di Paolo Fox.











