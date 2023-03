Oroscopo Paolo Fox di oggi 3 marzo 2023/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Movimenti planetari interessanti caratterizzano l’Oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 3 marzo 2023, dalle frequenze di Radio LatteMiele. La primavera quest’anno anticipa il suo esordio e influisce sui segni zodiacali, oltre a Saturno che entra in Pesci fra pochi giorni. Di seguito le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo Paolo Fox: cielo in crescita per l’Ariete, il Toro ha molte novità positive con la fine di Saturno in opposizione

Ariete, si avvicina un weekend importante! C’è una bella concentrazione di pianeti che si assesta nel tuo segno e sarà ancora più forte il 22. Quest’anno la primavera entra un giorno prima del solito, il 20 marzo, e l’Oroscopo di Paolo Fox preannuncia che questo è un cielo che, più ci avviciniamo alla fine del mese, più darà soddisfazione a quelli che si danno da fare. Partendo dal presupposto che l’Ariete, di solito, si dà sempre da fare, ci saranno delle situazioni importanti. Persino chi non vorrà più fare qualcosa o stare in una certa condizione, parlerà.

Toro, incarichi, novità, occasioni, risvegli! Perché Saturno dal 7 non sarà più opposto: ha assediato il Toro per un paio di anni e, anche se il Toro è un testardo e va avanti lo stesso, è stata una grande fatica. Ci sono delle soluzioni in arrivo, ma il successo dipende da come ci si propone: l’astrologia, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox, regola il mondo delle occasioni, ma sarebbe strano se però non capitasse nulla. Tanti si sono riaffacciati al lavoro e fanno sentire, proprio adesso, la loro voce, grazie a una nuova voglia di esprimersi.

Oroscopo Paolo Fox: periodo caotico per i Gemelli, il Cancro vive un periodo di attesa

Gemelli, se questo è un periodo confuso, è solo perché hai dei nuovi progetti, dei nuovi programmi in ballo che nascono però in maniera un po’ particolare, forse persino in sordina. Non ci dimentichiamo che più cose fai e più attiri le attenzioni degli altri, quindi potresti anche attirare le attenzioni di chi è un po’ invidioso. Allo stesso modo, speriamo che l’amore possa tornare a essere prevalente nella tua vita: Venere è favorevole e gli incontri che si fanno in questo periodo potrebbero diventare ancora più belli ad aprile, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox.

Cancro, l’emotività a volte gioca brutti scherzi, ma come fare a rivelarsi razionali quando non si è del tutto logici e rigorosi nelle proprie scelte, si chiede l’Oroscopo di Paolo Fox? Tu sei una persona abile nell’intuire le mosse degli altri e magari sei anche capace di dare buoni consigli, ma in questo momento l’emotività prende il sopravvento e potrebbe renderti tutto più difficile. In casi eccezionali, si noterà un momento di nervosismo, ma in generale questo è un periodo di attesa e anche se stai facendo delle cose molto importanti, ancora mancano riscontri e conferme per la prossima stagione. Non temere, perché non subito, ma entro due mesi, avrai molto di più.

