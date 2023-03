Oroscopo Paolo Fox di oggi 3 marzo 2023/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Movimenti planetari interessanti caratterizzano l’Oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 3 marzo 2023, dalle frequenze di Radio LatteMiele. La primavera quest’anno anticipa il suo esordio e influisce sui segni zodiacali, oltre a Saturno che entra in Pesci fra pochi giorni. Di seguito le previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 3 marzo 2023/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox: chiarire in amore velocemente è importate per il Leone, la Vergine va un po’ meglio rispetto alle ultime due settimane

Leone, la pazienza ha un limite, afferma l’Oroscopo di Paolo Fox: se hai atteso un po’ troppo a lungo una conferma o se ci sono delle persone che hanno cercato di bloccare la tua evoluzione, adesso ti arrabbierai. Il Leone ruggisce e le cose non te le manda a dire! I rapporti più belli non vanno persi, tuttavia, in quelle storie in cui si è un po’ incrinato il rapporto, sarebbe molto importante chiarire quello che non va entro il 15 di marzo. Lontananze non volute andranno ridotte.

Oroscopo Paolo Fox, 2 marzo 2023/ Classifica segni I Fatti Vostri: da Cancro a...

Vergine, weekend migliore, anche se esci da due settimane pesanti. Non ci sono problematiche irrisolvibili, anzi: l’Oroscopo di Paolo Fox ricorda che aveva già anticipato, nelle previsioni del 2023, che tutto quello che fai adesso avrà uno sbocco, uno sviluppo, da maggio in poi. Preparati però a due mesi in cui, ogni tanto, penserai che non tutto possa essere gestibile come vorresti: probabilmente devi aspettare che alcuni eventi maturino. L’amore recupera di più nella seconda parte del mese.

Oroscopo Paolo Fox: la Bilancia deve ritirarsi, lo Scorpione deve verificare un amore

Bilancia, le opposizioni planetarie invitano anche a essere assenti, se questo è giustificato: assenti giustificati perché bisogna evitare tutte le domande polemiche, tutte le risposte che possono diventare armi per i tuoi avversari. Opposizioni planetarie: io contro chi? Io contro quale evento che può aver generato baruffa nella tua vita, ti chiede l’Oroscopo di Paolo Fox? Potrebbero anche consigliarti, in questo periodo, di fare dei passi molto cauti e poi naturalmente c’è chi segue i consigli e c’è chi non li segue, ma è certo che quello che dici crea caos. Le polemiche aumentano, anche se tu di solito sei una persona molto ragionevole.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 2 marzo 2023/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Scorpione, bene fermarsi un attimo a riflettere! Soprattutto sulle condizioni di un sentimento, perché, come si dice, “prevenire è meglio che curare”, e l’Oroscopo di Paolo Fox usa questo motto per le sue indicazioni: siccome avremo una Venere opposta dopo il 16, preveniamo delle tensioni n amore, per non curare dopo i sentimenti, per non cercare di incollare cocci rotti. È certo che tu, in amore, vuoi delle conferme e quando decidi di averne, diventi un po’ polemico: spingi il partner ad agire e così capisci come la pensa. Le persone ipocrite non ti sono mai piaciute, ma a volte per smascherare e ipocrisie, bisogna essere più tosti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA