Oroscopo Paolo Fox di oggi 3 marzo 2023/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Movimenti planetari interessanti caratterizzano l’Oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 3 marzo 2023, dalle frequenze di Radio LatteMiele. La primavera quest’anno anticipa il suo esordio e influisce sui segni zodiacali, oltre a Saturno che entra in Pesci fra pochi giorni. Di seguito le previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox: il Sagittario “balla da solo”, il Capricorno è affaticato ma vincente

Sagittario, hai contato su alcune persone, c’erano delle situazioni di conforto accanto a te e adesso devi andare avanti. “Hai avuto la bicicletta e adesso pedala”: ti ritrovi in quella condizione in cui più o meno tutti ci siamo trovati, quando hanno tolto le rotelle di aiuto alla bicicletta, e adesso devi andare avanti e tenere un equilibrio per conto tuo. Non sarà difficile, rassicura l’Oroscopo di Paolo Fox! Giove è ottimo per due mesi: questioni patrimoniali o legali si potranno risolvere. Ci saranno anche ottime occasioni per quanto riguarda gli incontri, però ovviamente, tutto pesa un po’ di più.

Capricorno, se si fa sentire la fatica, è colpa di questi pianeti dissonanti che però non hanno il potere di bloccare le tue evoluzioni future. Se hai a che fare con Bilancia e ariete, cerca di gestire le situazioni in maniera stabile e, soprattutto, attenzione in questo momento a chi vuole farti dire in questo momento delle cose sbagliate, per poi magari attaccarti, metterti in un angolo: ovviamente, non ci riuscirà. Marzo e aprile saranno mesi di lotta, questo l’Oroscopo di Paolo Fox non lo ha mai escluso, però le battaglie si possono anche vincere! L’amore andrà meglio nella seconda parte del mese e ora, anche se hai una persona cara, la vedrai meno oppure ci sono altre priorità.

Oroscopo Paolo Fox: l’Acquario deve fare attenzione a chiudere i progetti prima di maggio, i Pesci affronteranno anche chiusure necessarie

Acquario, hai sempre voglia di andare controcorrente, però attenzione a non sfidare troppo il destino, soprattutto a livello economico, perché la seconda parte dell’anno sembra meno redditizia. Tante delle cose che stai facendo adesso possono essere utili per portare avanti tutto quello che hai in mente, in maniera semplice, nella seconda parte dell’anno. Non aspettare, se devi fare una proposta, se devi fare un accordo, se devi chiedere un piccolo aumento o un cambio di mansione: oggi lo puoi fare e comunque entro la prima decade di maggio potrai agire, dopo i giochi son fatti, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox. Amori in corso, ma attenzione a piccoli ritardi o spese per la casa.

Pesci, questo Saturno sta per arrivare: sarà molto efficace nel tuo segno, promette l’Oroscopo di Paolo Fox! È un Saturno regolatore e quindi non c’è da meravigliarsi se qualche Pesci si lamentasse perché vede che certe cose non sono più gestibili con indulgenza, come accordi o riferimenti. Hai tutte le qualità e capacità necessarie anche per chiudere quello che non ti piace più e fare discorsi che avevi rimandato da tempo. Sei in una fase di grande rivoluzione!











