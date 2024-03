Oroscopo Paolo Fox di oggi 3 marzo 2024/ Chiusure nette per il Toro, revisioni d’amore per i Gemelli

Oroscopo Paolo Fox: l’Ariete sia un po’ più diplomatico, il Toro deve cambiare

Ariete, se devi firmare accordi e contratti, il cielo è favorevole e ancora di più lo sarà da giugno, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox. Anche chi fa progetti per matrimonio e convivenze troverà in giugno un mese molto ricco. Ci sono però alcuni segni con cui è probabile che servano ulteriori approfondimenti, come con Cancro e Bilancia. Attenzione con le parole, perché possono diventare pietre su chi ti circonda e crearti non pochi problemi.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 3 marzo 2024/ Il Leone ruggisce verso nuove mete, la Vergine gestisce contrasti

Toro, è un periodo in cui bisogna sfruttare ogni possibilità data per risolvere questioni legali o contenziosi di altro tipo. L’Oroscopo di Paolo Fox ritiene che se vuoi mantenere lo stesso ruolo o comunque la stessa posizione di sempre, probabilmente non sarà possibile: è il momento di cambiare, affinché, chiudendo una porta si possa aprire un portone. È normale che per alcuni nativi del segno, di natura conservatrice, questo potrebbe essere un trauma, ma consentirà di allontanarsi da situazioni che ormai non sono più sostenibili.

Oroscopo di Paolo Fox di oggi 2 marzo 2024/ Deadline a maggio per il Sagittario, Venere va verso i Pesci

Oroscopo Paolo Fox: Venere accenderà un faro sui rapporti dei Gemelli, novità per il Cancro

Gemelli, non ti accontenti di rapporti occasionali e Venere, dall’11, passerà al setaccio tutte le storie, evidenziando ciò che non funziona, prevede l’Oroscopo di Paolo Fox. I Gemelli adesso vogliono concretezza anche sul lavoro e le parole non bastano più: Giove è in buon aspetto per le nuove relazioni.

Cancro, momento della tua vita che l’Oroscopo di Paolo Fox definisce di grande evoluzione. Se una coppia non funziona più, addirittura qualcuno potrebbe farsi tentare dal tradimento, mentre per chi si ama, una volta superate le dispute che si sono state ai primi di febbraio, arriverà una fase di conferme. Novità dall’11 marzo, con il nuovo transito di Venere.

Oroscopo di Paolo Fox di oggi 2 marzo 2024/ La Bilancia abbandona la superficialità, Scorpione top in amore

© RIPRODUZIONE RISERVATA