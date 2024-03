Oroscopo Paolo Fox di oggi 3 marzo 2024/ Il Capricorno è sempre molto solido, ottimo cielo per l’Acquario

Oroscopo Paolo Fox: nuovi amori o chiusure per il Sagittario, il Capricorno si distragga viaggiando

Sagittario, Venere stimola la creatività, l’entusiasmo e l’enfasi che metti nelle cose: c’è chi vuole chiudere una relazione, senza sofferenza, e chi trova la persona giusta, in amore. Nelle coppie più ossidate, dall’11 marzo ci sarò un redde rationem della relazione. Sul lavoro, affronta subito le criticità in essere, per avere una soluzione entro maggio, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Capricorno, sei una roccia: super attivo, concreto e un punto fermo per chi ti circonda. Se registri un po’ di ansia attorno a te e hai troppe persone che ti disturbano, prova a fare un viaggio, a spostarti, perché il contatto con ambienti differenti può stimolare soluzioni inaspettate. L’Oroscopo di Paolo Fox non si riferisce ai viaggi di lavoro, ma a quello che serve per sgombrare la mente da troppi pensieri “tossici”. Anche l’amore è in ottima forma!

Acquario, il cielo è ricco di nuove novità, in amore e nella professione. Da giugno ci sarà Giove a favore e questo significa un miglioramento anche dal punto di vista economico, promette l’Oroscopo di Paolo Fox. Sei in dubbio se mettere in atto un progetto: non sei molto disposto ad accettare critiche possibili.

Pesci, Saturno e Giove sono in ottima posizione e il Sole e Saturno formano un buon aspetto. L’Oroscopo di Paolo Fox consiglia di accettare un accordo e di non essere troppo vago o, al contrario, puntiglioso. Se invece vuoi continuare un progetto o cambiare ruolo, fai una richiesta adesso! Sarà tutto più semplice da controllare entro maggio, mentre lo sarà meno da giugno in poi. In questo momento, in amore senti una certa ribellione.

