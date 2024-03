Oroscopo Paolo Fox di oggi 3 marzo 2024/ Il Leone ruggisce verso nuove mete, la Vergine gestisce contrasti

Oroscopo Paolo Fox: nuovi traguardi per il Leone, la Vergine patisce dei distacchi

Leone, la Luna in buon aspetto potrebbe influire positivamente sul tuo umore! Sul lavoro c’è grande fermento e, se hai appena vinto una competizione, stai già guardando al prossimo traguardo: le collaborazioni sono ottime e ci sono novità in vista. In amore, se non ti senti capito, potresti aver voglia di qualcos’altro. Le coppie consolidate che hanno già mostrato di essere un po’ ossidate vanno tenute sotto osservazione, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox.

Vergine, Saturno opposto ha creato dei distacchi e forse anche tu hai deciso di troncare delle relazioni. Evita di creare attriti con il tuo ambiente in questa domenica. Naturalmente un distacco può essere più o meno doloroso, se questa persona appartiene all’ambito strettamente familiare. Non è quindi escluso che qualcuno ce l’abbia con te e potresti, rammaricarti per aver fatto scelte frettolosamente, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Sul lavoro servono tenacia ed equilibrio.

Oroscopo Paolo Fox: la Bilancia risolve ora le criticità di febbraio, lo Scorpione è molto emotivo

Bilancia, anche se nella prima metà di febbraio hai provato a mettere delle toppe, le problematiche sono comunque esplose nella seconda metà. Hai provato, un po’ a isolarti, cosa che non ti sarà più possibile. Dovrai pensare di più alla famiglia, soprattutto se ci sono state discussioni e criticità, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Scorpione, la tua sensibilità ed emotività possono essere un pregio, ma attento ai sentimenti fino all’11 marzo dovrai essere cauto. Se stai vendo una relazione ambigua, esigerai, correttamente, di avere chiarezza. L’unico neo del momento riguarda le proprietà: devi proteggerle, mette in guardia l’Oroscopo di Paolo Fox.

