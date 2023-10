Oroscopo Paolo Fox di oggi 3 ottobre 2023/ L’Ariete impieghi più razionalità, tanta invidia per il Cancro

Oroscopo Paolo Fox: tanta energia da incanalare per l’Ariete, l’opposizione di Venere sta per terminare per il Toro

Ariete, rinnovato desiderio di libertà, come se improvvisamente sentissi questa necessità di parlare, esprimere le tue idee, farti sentire. Non è mai mancato un certo protagonista nella tua vita, però, evidentemente, fino a qualche tempo fa, avevi le mani legate, mentre adesso di può tornare ad agire in maniera molto diretta. L’unico rischio di questo periodo è la confusione: sai che quando vuoi portare avanti qualcosa che ti interessa, la frenesia prende il sopravvento, mentre servirebbe essere molto razionali, conclude l’Oroscopo di Paolo Fox.

Toro, hai ancora questa Venere contraria: dal punto di vista familiare e personale, non è escluso che già dalla fine di maggio ci siano state parecchie perplessità. Ognuno ha il proprio cielo e il proprio partner, tuttavia l’Oroscopo di Paolo Fox ritiene che, anche nei rapporti più stabili, ci siano stati momenti di grande difficoltà e non sempre per mancanza d’amore, ma per il sopraggiungere di problemi improvvisi che non hanno reso facile vivere le emozioni. In alcune coppie, uno dei due ha avuto problemi di lavoro o fisici e i single hanno vissuto momenti di grande tensione. La cosa positiva è che, prossimamente, su questi schermi astrali, ci sarà il ritorno di Venere a favore.

Gemelli, hai una grande voglia di fare cose divertenti, perché Mercurio che governa il tuo segno zodiacale ne ha abbastanza delle preoccupazioni. Come fare però finta di nulla, se ogni giorno bisogna lavorare, portare a casa risultati e se magari, anche per non pensare, hai riempito la tua vita di impegni? La necessità di trovare serenità interiore dev’essere una priorità nel corso delle prossime settimane, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Cancro, questa situazione è un po’ faticosa nei rapporti di lavoro. Tu hai un grande peso in questo momento, però è probabile che proprio la tua capacità di azione dia fastidio a qualcuno. Forse lavori troppo bene? Hai dei risultati importanti e qualcuno è invidioso di te? Pensa all’amore, che va protetto, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox: dal 9 di questo mese potrà essere vissuto anche con maggiore tranquillità.

