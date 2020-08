OROSCOPO PAOLO FOX DI OGGI 30 AGOSTO 2020/ Che domenica sarà? Analisi segno per segno

Torna l’oroscopo di Paolo Fox su Radio Latte e Miele in questa domenica 30 agosto. L’astrologo inizia la sua carrellata di previsioni a partire dai segni di Fuoco, dunque Ariete, Leone e Sagittario. Il segno che apre lo Zodiaco può contare su questa giornata. Agosto è passato e non è stato molto appassionato e se è nata una relazione siete in dubbio se continuarla o no. Non vedete l’ora di ricevere un si o un no e non sapete stare a metà. Se siete stati male nelle ultime 4 settimane lo dovete alla presenza di persone piene di dubbi. Chi è stato solo per troppo tempo aspetta un riscatto e settembre lo regalerà. Leone: questo è un mese che porta revisione di alcuni rapporti perché quando Venere entra nel segno chiede di fare chiarezza. Più attenzione alle amicizie. Sul lavoro grandi imprese ma attenzione a momenti che portano a fine anno in cui dovrete fare le cose in cui credete di più. Ultimo segno di Fuoco è il Sagittario, che è vivace e intraprendente e da settembre con Venere favorevole si trova ad essere innamorato. Si spera che abbiate già il partner giusto però se non è così potete cercarlo in giro. Chi è sposato deve stare attento a non trasgredire. Dovete ingranare la marcia.

PREVISIONI OROSCOPO FOX 30 AGOSTO PER VERGINE, TOROM CAPRICORNO

Focus sui segni di Terra per quanto riguarda le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox. Si comincia dal Toro, che in questa domenica 30 agosto è nervoso e quando un Toro lo è meglio stare lontani, soprattutto all’ora di pranzo. Siete concreti e razionali e sapete come siete fatti. Nel lavoro amate programmare. Volete mangiare quello che dite voi. Attenti perché se alla rabbia si aggiunge la fame ci sono giornate in cui siete impulsivi. State con persone che vi vogliono bene. Capitolo Vergine: questo segno resta molto interessato a ciò che è legato alla sfera lavorativa. Ci sono sogni irrealizzati e anche quelli programmati sognano. Avete due aspetti, uno visibile e uno invisibile. Quello visibile è legato specie per gli uomini a una certa formalità che si vuole trasmettere agli altri. In realtà non è così e qui invece le donne manifestano le sensazioni e vogliono capire il perché delle cose. Quando finisce una storia voi volete sapere il perché. Chiusura per il Capricorno, che ha bisogno di tempo per riflettere e per agire e per determinare che cosa deve fare. Agosto ha portato chiusure in amore ma settembre porta recuperi. Non è stato un mese effervescente. Saturno vi governa ed è nel vostro segno, siete severi e avete capacità di farcela.

GEMELLI, BILANCIA, ACQUARIO: CHE GIORNATA SARÀ SECONDO PAOLO FOX?

Anche i segni d’Aria sono oggetto delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox. I Gemelli ad esempio sono desiderosi di amore: nelle stelle di settembre ci sono delle belle energie in più. Non tutti i progetti sono andati a buon fine e dovete lottare se volete ottenere quello che volete. Il prossimo anno ci sarà una concentrazione enorme di pianeti. Siete spinti sulle questioni di lavoro e sulla casa. Siete spinti su cambiamenti in ogni caso legati alla casa. Progetti in via di sviluppo. Piccoli o grandi risultati anche in amore. E la Bilancia? Questo segno ha una domenica interessante, utile per le informazioni e i contatti. Vanno dimenticati i mesi di agosto. Da superare screzi e tensioni. Un po’ come accaduto all’Ariete: vi siete trovati immersi in complicazioni senza volerlo. Con Marte opposto vi trovate ancora in una situazione di fastidio. Consiglio pratico d’impronta salutista: bevete molto e depurate i reni. Ultimo segno d’Aria è l’Acquario, che è elettrico e sta per manifestare la fase di insofferenza costante nel prossimo anno. O state al gioco o fate finta di nulla. Sfogate le emozioni.

PAOLO FOX, PREVISIONI 30 AGOSTO: SCOPRI L’OROSCOPO PER CANCRO, SCORPIONE E PESCI

Chiusura per i segni d’Acqua con le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 30 agosto 2020. Si comincia dal Cancro: questo segno ha vissuto un momento di caos e il caos più bello per voi è quello che capita in amore. Non distinguete più razionalità da emotività. Venere è però nel segno. Probabilmente bisogna essere cauti in amore e con Giove e Saturno ora qualcosa dovrà cambiare. Occupiamoci ora dello Scorpione, un segno che deve mostrarsi aperto nei rapporti con Acquario e Toro che solitamente sono anche segni con cui si ha della complicità. Questi sono segni in quadratura e opposizione. Queste tensioni sviluppano nello Scorpione la voglia di andare avanti. Relazioni complicate e piene di caos. Tutti siamo costretti ad affrontarle. Chiusura obbligata per il segno dei Pesci che stanno combattendo per risolvere questioni economiche. Siete pronti al sacrificio ma vi aspettate ancora qualcosa dagli altri. Nuove responsabilità in arrivo…



