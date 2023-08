Oroscopo Paolo Fox di oggi 30 agosto 2023/ Giove e Saturno per i Pesci, con l’Acquario “amici amici” e poi…

Oroscopo Paolo Fox: Sole e Mercurio dissonanti per il Sagitttario, Marte nervoso per il Capricorno

Sagittario, avere Sole e Mercurio dissonanti implica qualche piccolo problema superabile: un guasto in casa, dei soldi da spendere in maniera inaspettata. È Mercurio che rappresenta anche questo, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Tuttavia, sono sempre ben definite le linee del tuo futuro e quindi, per quanto riguarda il lavoro, nonostante tu voglia fare di più, hai già un quadro chiaro su ciò che sarà da settembre. Se in un’azienda non ci sono più i riferimenti di prima, meglio così! Bisogna mettersi in gioco e tu lo dici sempre che l’avventura è piacevole e non bisogna fare sempre le solite cose.

Capricorno, grande carica, ma questo Marte dissonante porta un po’ di nervosismo. Prima o poi arriverà una buona notizia. In questi giorni tu ti imponi, forte dall’aver maturato tanto lavoro ed esperienza: si fa come dici tu oppure te ne vai. Anche nell’ambito di una stessa azienda, potresti decidere con chi collaborare e con chi non farlo più. Libero cielo per i liberi professionisti che, in questo momento, affrontano situazioni importanti. Una storia d’amore sarà convincente e ancora più bella da ottobre, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox.

Acquario, sei agitato e frastornato per alcuni progetti che sono cambiati, ma tu stesso vuoi liberarti di un peso. La Luna nel segno porta un po’ di elettricità e quindi potresti anche rimanere male se una persona che ritenevi amica non si comporta bene con te. Venere opposta provoca qualche dubbio in amore e l’Oroscopo di Paolo Fox estende il concetto di amore anche alle questioni di carattere amicale e al rapporto con i parenti: ci sono dei dubbi.

Pesci, Giove e Saturno in buon aspetto: tutto quello che fai e farai è baciato da buona sorte. Se poi ci sono piccoli accorgimenti da apportare per evitare complicazioni, meglio così. Tu vuoi portare progetti in un certo modo, ma ci sono delle persone che non la pensano come te e questo può essere foriero di tensione. Il consiglio dell’Oroscopo di Paolo Fox è di navigare a vista. Periodo importante per chi deve fare scelte di lavoro o cambiamenti.

