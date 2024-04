Oroscopo Paolo Fox di oggi 30 aprile 2024/ Maggio si rivelerà migliore per molti segni: quali sono?

Ci sono dei segni che non vedeva l’ora arrivasse la fine di questo mese d’aprile che è stato un po’ pesante per molti, come per il Cancro, l’Ariete e il Sagittario. Oggi la Luna è nel segno dell’Acquario.

Oroscopo Paolo Fox: la Luna irrita il Cancro, lo Scorpione avrà una bella prima metà di maggio

Cancro, sei un segno d’acqua e la sensibilità è sempre a mille. Oggi la Luna è in opposizione e potresti essere molto nervoso: probabilmente aspetti una risposta che non è ancora arrivata o ci sono dei problemi in amore. Maggio ti vedrà molto più sereno, promette l’Oroscopo di Paolo Fox.

Scorpione, sei in procinto di gareggiare per vincere un sfida. Sul lavoro, fino alla metà di maggio, avrai l’opportunità di dare il meglio di te. Per esempio, i creativi che devono mostrarsi a un pubblico avranno netti miglioramenti. Venerdì potresti avere una bella sorpresa, predice l’Oroscopo di Paolo Fox.

I Pesci sono intuitivi, l’Ariete migliora molto con Venere positiva. Il punto dell’Oroscopo di Paolo Fox

Pesci, ci sono sensazioni favorevoli: non fartele scappare! I dubbi è vero che ci sono, ma in questo momento ci possono anche essere delle buone occasioni. Stai attento a piccole controversie nate recentemente con qualcuno del Cancro o dello Scorpione. Tutto ciò che desideri ora è affetto e comprensione: si possono fare incontri interessanti ed è bello parlare d’amore. Non prendere sotto gamba le tue intuizioni e potresti dare anche dei sogni premonitori, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Ariete, tutti i pianeti spingono le tue emozioni! Venere è molto intrigante perché genera un risveglio generale in amore. Ritrovi quindi una grande grinta e la voglia di tornare in pista. Ci sono stati problemi fisici che hanno creato un disagio che ora può essere dimenticato, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: il Leone ha una Venere rivelatrice, il Sagittario non si sente valorizzato

Leone, momento di revisioni. Il nuovo transito di Venere è un po’ dispettoso. Questo è un periodo in cui in amore molte verità vengono a galla: chi è single cerca una relazione, se hai nascosto qualcosa al partner, dovrai parlare e se stai tenendo un piede in due scarpe, sarai costretto a decidere, conclude l’Oroscopo di Paolo Fox. Maggio è un mese di successi e permetterà di organizzarti al meglio la seconda parte dell’anno nel lavoro.

Sagittario, chi guadagna in base a quanto lavora, potrà avere qualcosa di più, perché la prima metà di maggio ti sostiene, in questo senso. Attenzione però che alla fine del mese Giove diventa opposto, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox. Potresti non essere soddisfatto per qualcosa, come chi ritiene di aver dato molto ma di non essere stato ricompensato come merita. Questo ti crea un forte risentimento e il Sagittario, quando sente di non avere attorno persone generose e disponibili, subito cambia idea, alza i tacchi e se ne va. Marte positivo ti incoraggia a percorrere nuove strade.

