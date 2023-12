Oroscopo Paolo Fox di oggi 30 dicembre 2023/ Capricorno a gonfie vele e i Pesci sono un po’ tesi

Oroscopo Paolo Fox: il Sagittario fa il pieno di pianeti, il Capricorno va alla grande anche nel 2024

Sagittario, grande concentrazione di pianeti: Luna, Mercurio, Venere e Marte tutti attivi! L’Oroscopo di Paolo Fox ha grandi notizie per il 2024! La prima parte dell’anno sarà migliore della seconda: bene così, il Sagittario va sempre di corsa e quindi vuole programmare qualcosa di più.

Capricorno, Sole nel segno, determinazione, ambizione e forza: chissà che tu non abbia già programmato il 2024. L’Oroscopo di Paolo Fox parla ai più giovani hanno intrapreso un’attività, alle aziende famigliari, perché c’è qualcuno che finalmente ritroverà la voglia di mettersi in gioco, agli imprenditori e a chi ha bisogno di consenso: questo è un cielo dio grande rigore, ma di grande vantaggio. Questa fine dell’anno è importante anche per ritrovare l’amore: se la mente ha agito lontano dal cuore, bisognerà ritrovare una riconciliazione soprattutto interiore.

Acquario, sei più sereno rispetto agli inizi di novembre e verifiche importanti nascono in amore. Per l’Acquario i rapporti con gli altri sono essenziali: amicizie, incontri e passioni. Ora non abbiamo più Venere contraria! Anche se ci sono state sensazioni difficili da gestire, si può ritrovare tranquillità. Anche un progetto o un programma nato a stento, a novembre, potrà riprendere quota, promette l’Oroscopo di Paolo Fox.

Pesci, si chiude l’anno con qualche piccola perplessità: potrebbe essere un distacco fisico o psicologico da una persona oppure c’è la necessità di capire da che parte sta andando un amore. Andiamo incontro a un Capodanno da organizzare al meglio, senza troppe tensioni. Il segno dei Pesci adesso vuole ritrovare una certa intimità perduta in amore e conviene non rivangare tristi trascorsi, soprattutto se, di recente, c’è stata una separazione. Insomma, qualche turbolenza sentimentale la legge l’Oroscopo di Paolo Fox, ma speriamo che sia passeggera.

