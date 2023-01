Orocopo Paolo Fox di oggi 30 gennaio 2023/ Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ed eccoci alle prese con una nuova settimana che ci avvia verso l’inizio di febbraio. Anche oggi, lunedì 30 gennaio 2023, l’Oroscopo Paolo Fox ci offre la “fotografia” del cielo, dalle frequenze di Radio LatteMiele. Di seguito, le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro: ci sono dei segni zodiacali in recupero, scopriamo quali.

Oroscopo Paolo Fox: l’Ariete parte bene già oggi e recupera in settimana, il Toro inizia un paio di settimane intense

Ariete, se arriva un invito, una confidenza particolare, se voi avete voglia di parlare, sfruttatelo questo giorno! Piano piano si riusciranno ad abbattere molti ostacoli e l’Oroscopo Paolo Fox confida sempre su questo Giove che, fino agli inizi di maggio, quantomeno protegge. È una settimana, ma soprattutto questa è una giornata all’insegna del recupero. Novità dal 20 febbraio: avremo Venere nel segno, manca un po’ di tempo, però le storie che nascono ora potrebbero decollare, anche dopo una separazione.

Toro, chiarire i tuoi sentimenti è importante, soprattutto se, durante questa settimana, avrai tante cose da fare nell’ambito del lavoro: sarai piuttosto impegnato, perché questa è una settimana (assieme alla prossima), che a volte ti troverà persino in difficoltà o emotivamente un po’ spiazzato. Ecco perché conta l’amore: quando viviamo un momento di stress, avere accanto una persona che ci aiuta è importante. L’Oroscopo Paolo Fox ricorda però che alcuni Toro si sono resi conto, già dall’anno scorso, di avere a che fare con delle persone non così energiche, ma anzi: a volte un po’ superficiali, per come si comportano e per quello che dicono.

Oroscopo di Paolo Fox: in amore ciò che deve emergere lo farà per i Gemelli, il Cancro deve farsi valere

Gemelli, avere la Luna nel segno è utile, perché voi siete governati da Mercurio. Forse non è facile mantenere la calma in amore, perché si parla, si discute, ma se ci sono delle problematiche, ora saltano fuori. Così, attenzione anche ai lunghi silenzi: a volte avere a che fare con delle persone non del tutto chiare e trasparenti può essere un problema. L’Oroscopo Paolo Fox vi chiede doppia attenzione con Sagittario e Pesci.

Cancro, nel corso di questa giornata, ci sono un po’ di stanchezza e di nervosismo, perché bisogna farsi valere. Questo non dipende tanto dai comportamenti personali: il segno del Cancro è in attesa di una riconferma e addirittura c’è chi deve superare un esame e sa che, entro maggio, ci sarà un accordo da sottoscrivere. Chi ha perso riferimenti, per vari motivi, ora li cerca. Questa sera, l’Oroscopo Paolo Fox consiglia di evitare scontri.

