Oroscopo Paolo Fox di oggi 30 gennaio 2023/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione,

Inizia una nuova settimana che ci avvia verso febbraio e anche oggi, lunedì 30 gennaio 2023, l’Oroscopo Paolo Fox ci dà delle indicazioni su cosa dicono le stelle. Di seguito, Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. C’è un segno in particolare che avrà una bella ripresa in amore. Quale sarà?

Oroscopo Paolo Fox: il Leone deve pensare un po’ di più ai propri interessi ma l’amore si sblocca, la Vergine invece ha Venere opposta

Leone, conviene mettersi contro tutti, solo per una ragione di principio, oppure è meglio scendere a più miti consigli? Secondo l’Oroscopo Paolo Fox, il discorso è solo ed esclusivamente economico: cosa ti fa spendere di più? Cosa ti fa guadagnare di più? “A buon intenditore, poche parole”. Per i sentimenti, il discorso è un po’ diverso: adesso non abbiamo una situazione di grande passionalità, ma neanche di blocco, come c’è stata agli inizi di questo mese di gennaio.

Vergine, è un periodo un po’ stressante: devi fare tante cose e c’è della confusione attorno. Avere Marte e Venere in aspetto conflittuale può rappresentare anche qualche dubbio in amore, nelle amicizie e nelle relazioni con gli altri. Se ultimamente, con la persona che ami, ci sono stati dei battibecchi oppure se ci lavori assieme o se devi organizzare qualcosa inerente alla casa, ci sono state delle problematiche sulle rispettive competenze, cerca di essere accomodante, anche se sembra tutto più complicato. L’Oroscopo Paolo Fox consiglia doppia attenzione con Pesci e Gemelli.

Oroscopo Paolo Fox: la Bilancia finalmente vive un momento di grande chiarezza, lo Scorpione è baciato da Venere e l’amore vola

Bilancia, la possibilità di parlare, di esprimere anche quello che è stato tenuto dentro per troppo tempo, è l’aspetto più rilevante di questo cielo. C’è chi ha già parlato, c’è chi ha fatto una confidenza e ora, in qualche modo, ci si sente più liberi. Come ha ricordato di recente, l’Oroscopo Paolo Fox ha messo ai primi posti della classifica la Bilancia, non tanto perché questo sia un periodo di soluzioni di lavoro o a livello economico, ma perché ci si sente più liberi: tutto ciò che prima affaticava, anche eventuali tensioni di lavoro, ora interessa meno e si vive “carpe diem”. Forse qualcuno potrà rinfacciare alla Bilancia di essere esageratamente superficiale, di non essere più accorto come prima, ma insomma; bisogna cercare di vivere al meglio! Alimentare le amicizie è importante.

Scorpione, settimana che riprende quota grazie a Venere, molto interessante. Noi sappiamo che lo Scorpione più ama e meglio sta. Forse sarebbe il caso di prendersi, ogni tanto, una piccola pausa di riflessione per quanto riguarda il lavoro, perché l’Oroscopo Paolo Fox insiste sul fatto che soprattutto chi ha un’attività in proprio, chi ha delle collaborazioni part-time o un contratto in scadenza, si chiederà cosa fare, se continuare un progetto oppure no: ci sarà un cambio di rotta, ma lo scopriremo assieme già da marzo, ma particolarmente da maggio in poi. Qualche disguido in amore va evitato.

