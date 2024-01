Oroscopo Paolo Fox di oggi 30 gennaio 2024/ Toro e Gemelli hanno settimana di scelte importanti

Oroscopo Paolo Fox: cielo in miglioramento per l’Ariete, il Toro vive una settimana cruciale

Ariete, il tutto è ancora un po’ caotico, ma ci sono miglioramenti in arrivo, promette l’Oroscopo di Paolo Fox: il primo lo avremo dal 5 febbraio e il secondo dal 16. Questo è un momento dell’anno molto importante, ma anche faticoso, perché sono tante le cose in sospeso da sistemare. Tuttavia, il coraggio non ti manca di certo, per cui anche se sono in corso diatribe in famiglia o personali, vedrai la luce in fondo al tunnel. Cautela in amore.

Toro, questa è una settimana di scelte importanti e di confronti diretti con le persone: il risultato di ciò che accadrà sarà poi rilevante nella seconda metà di febbraio, quando ci sarà una sorta di resa dei conti. Le decisioni da prendere riguardano il proprio ruolo e ogni azione va valutata con saggezza. Anche in amore c’è bisogno di chiarire e questo è il momento migliore per discutere, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Gemelli, crisi di coppia, agitazione e, in generale molto trambusto in amore: questa è la situazione, da cui escono i Gemelli, che ora possiamo definire lontana. I nativi del segno sono bravi a pensare ad altro, distraendosi con il divertimento, tuttavia quando ci sono difficoltà importanti, la serietà è d’obbligo. In quanto segno d’aria, i Gemelli sono portati ai “colpi di spugna”, ovvero a cambiare rapidamente idea per risolvere delle questioni ed è ciò che probabilmente stanno pensando di fare coloro che hanno problemi di lavoro e che si annoiano: è già pronto un progetto alternativo da attuare a metà anno, conclude l’Oroscopo di Paolo Fox.

Cancro, un po’ di tensione dovuta ai pianeti opposti non si può eludere. Chiarire questioni non chiare e chiedere spiegazioni è necessario. Al momento ci si impegna molto, la stanchezza è tanta, ma c’è la consapevolezza che presto ci saranno dei risultati. L’Oroscopo di Paolo Fox prevede che il tuo sarà uno dei segni zodiacali che potranno ricevere dei benefici già dalla prima settimana di febbraio. Attenzione in amore, soprattutto nelle coppie consolidate.











