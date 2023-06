Oroscopo Paolo Fox di oggi 30 giugno 2023/ Gemelli festaioli e Ariete super impegnato

Siamo alla fine del mese e il weekend sta per iniziare. Oggi la Luna è ancora in Scorpione al mattino e poi andrà in Sagittario. L’Oroscopo di Paolo Fox ci aggiorna sui transiti planetari per oggi, venerdì 30 giugno 2023, dalle frequenze di Radio LatteMiele. Vediamo le novità per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo Paolo Fox: cielo sempre importante per l’Ariete, contenziosi e questioni di soldi per il Toro

Ariete, continua questa situazione astrologica imponente per il tuo segno. Chiaramente, più si è in vista e più si possono anche vivere delle tensioni: prudenza nel rapporto con gli altri. Forse dovrai anche lottare per mantenere quello che desideri. Le sfide sono aperte, l’Oroscopo di Paolo Fox non esclude alcune questioni legali per difenderti, ma è molto importante, in questo momento, recuperare l’amore, perché hai bisogno di sostegno morale e di circondarti di persone che ti vogliono bene.

Toro, se devi riconfermare un accordo, nulla osta. L’Oroscopo di Paolo Fox ricorda però che, in un quadro generale importante per il 2023 che vede Giove nel segno, questi sono mesi di esitazione: ci sarà semplicemente chi deve capire se deve rinnovare un accordo o meno o chi, agli inizi di giugno, ha avuto un problema personale, familiare e ora deve rimettersi in gioco, con mille perplessità. Questioni da risolvere con parenti e questioni di soldi da tenere sotto controllo.

Oroscopo Paolo Fox: i Gemelli vogliono divertirsi, il Cancro ha la Luna favorevole per i sentimenti

Gemelli, il desiderio di vivere emozioni è sempre importante con Venere favorevole. I Gemelli, in questo periodo vogliono divertirsi e svagarsi e forse quelli più indecisi sono quelli che hanno una storia d’amore da tanto tempo e vogliono distrarsi. Se non si vuole tentare un tradimento (la soluzione peggiore) si potrebbe recuperare il rapporto di sempre suggerisce l’Oroscopo di Paolo Fox. Non è convinto di un amore chi ha una relazione con qualcuno del segno dei Pesci e del Sagittario o comunque in questi casi c’è bisogno di rivedere tutto.

Cancro, la Luna è attiva nel tuo segno zodiacale. Se gli ultimi mesi hanno portato dubbi, ora arrivano soluzioni: se eri preoccupato per un cambio di progetto, di ruolo o di mansione, alla fine sarai contento, perché avrai meno obblighi oppure perché andrai a fare delle cose che ti divertono, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Tutto volge a favore e la Luna oggi è in ottimo aspetto, in particolare per i sentimenti.

