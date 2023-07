Oroscopo Paolo Fox di oggi 30 luglio 2023/ Venere positiva per la Bilancia, lo Scorpione discute ed è confuso

Oroscopo Paolo Fox: il Leone è affascinante, la Vergine affronta in modo pragmatico l’opposizione di Saturno

Leone, sorrisi in arrivo, emozioni, Venere dà spazio al tuo fascino e tu sai come farti valere. Nell’ambito del lavoro presentarsi bene diventa utile, perché naturalmente si può ottenere l’attenzione di chi, in qualche modo, può fare qualcosa per noi, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Giove contrario parla di disputa in famiglia da sanare: attenzione sempre nei rapporti con le persone che sono a casa.

Vergine, chi ha un’età matura vuole superare blocchi e divergenze che Saturno in opposizione, da marzo, sta portando, con grande programmazione. L’impulsività non è consentita, anche se l’Oroscopo di Paolo Fox ricorda che, tutto sommato, non è neanche nel DNA di un segno zodiacale che vuole vivere tutto con ordine. Peccato per questa Luna dissonante che oggi porta qualche fatica a livello fisico.

Bilancia, la prima cosa importante è dimenticare chi ti ha tradito. In questo caso, l’Oroscopo di Paolo Fox non parla tanto d’amore, quanto di lavoro. Dovresti anche andare avanti senza dire troppe cose: a volte, anche per solidarietà nei confronti degli altri o per farti consigliare, dici tutto quello che pensi e sei un libro aperto. Avrei notato però che, di recente, questo tuo modo di fare porta più problemi che altro, perché scoprire le carte non è sempre positivo. I giovanissimi e coloro che vogliono sposarsi o convivere, avranno un’arma in più: Venere favorevole per molto tempo, mentre chi è reduce da una separazione potrà liberarsi da questo peso e magari cane ad altro.

Scorpione, questo è un momento in cui ogni tanto si discute e c’è anche chi deve risolvere qualche piccolo fastidio fisico, qualche acciacco. L’amore sembra lontano oppure in questi giorni hai altre priorità, forse perché i cambiamenti di lavoro che sono avvenuti o che stanno per avvenire infondono in te più insicurezza che altro. È comunque probabile che alcune scelte, prima dell’autunno inoltrato, non potranno essere fatte o valutate, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox.











