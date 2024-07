Un luglio agli sgoccioli che si chiude con la Luna in Gemelli, segno che avrà anche Urano con sé il prossimo anno, ci annuncia Paolo Fox, dal libro del 2025 che scrive tutte le estati. Venere presto cambierà segno e Vergine, Scorpione, Acquario e Capricorno avranno belle sorprese in amore. Vediamo il dettaglio di tutti i segni.

Ariete

Puoi impostare nuovi progetti ma stai attento alla disponibilità economica. Sole, Marte e Giove ti regalano successi, anche dal punto di vista relazionale, spiega l’Oroscopo Paolo Fox.

Toro

Agosto potrebbe essere un mese che va a riequilibrare tante cose, soprattutto dal punto di vista lavorativo. Per molti Toro non ci saranno solo vacanze ma tanta azione, secondo l’Oroscopo Paolo Fox. Sentimenti che tornano protagonisti.

Gemelli

La voglia di fare cose nuove è tanta e sei aiutato da Giove e da Marte in questo. L’Oroscopo Paolo Fox anticipa, dal suo libro per il 2025 in scrittura, che Urano sarà nel tuo segno il prossimo anno: questo significa una vera e proprio rivoluzione e trasformazioni positive per la tua vita.

Cancro

Il mese in arrivo rimette in campo sia il lavoro sia i sentimenti. Le vacanze sono protette: organizza qualcosa di bello, consiglia l’Oroscopo Paolo Fox.

Leone

Venere e Sole sono attivissimi e non puoi soltanto sviluppare progetti importanti, ma anche sanare qualche problematica del passato. Se una persona a cui sei interessato al momento non ti sembra propensa, non mollare subito: insisti, consiglia l’Oroscopo Paolo Fox.

Vergine

Tra pochi giorni Venere entrerà nel tuo segno e l’amore sarà in primo piano: ci saranno riavvicinamenti, anche in famiglia, e potrai dedicarti di più a chi ami, dato che hai lavorato molto ultimamente. Lavoro che va visionato con cura: controversie, questioni legali o di contratti da analizzare, secondo l’Oroscopo Paolo Fox.

Bilancia

In questa fase dovresti essere più egoista, in senso positivo sottolinea l’Oroscopo Paolo Fox: hai dato molto e ricevuto poco. Adesso è importante cambiare strada e chi ha avuto qualche crisi sentimentale è pronto a rivedere vecchi schemi.

Scorpione

Sei in fibrillazione perché Venere tra qualche giorno sarà nuovamente positiva, anticipa l’Oroscopo Paolo Fox. Luglio è stato un po’ assopito per i sentimenti, mentre agosto risveglierà le passioni: novità!

Sagittario

Ciò che stai facendo adesso potrebbe non andare esattamente secondo i piani, ma tu hai già dei grandi progetti per l’autunno. In questi due giorni, con la Luna storta, usa cautela e non correre rischi, mette in guardia l’Oroscopo Paolo Fox.

Capricorno

Sei sempre molto impegnato per il lavoro e la carriera, ma l’Oroscopo Paolo Fox ti ricorda che anche l’amore è importante e se non vuoi occupartene tu, sarà l’amore a occuparsi di te in agosto. Favoriti coppie e single.

Acquario

Tra pochi giorni Venere non sarà più opposta e questo, per l’Oroscopo Paolo Fox, rappresenta un grande recupero nelle emozioni e relazionale. Le coppie di vecchia data affrontano molti impegni e c’è tanta fatica: cerca di organizzare qualcosa per divertirti, soprattutto viaggi avventurosi che fanno al tuo caso.

Pesci

Sei in agitazione perché stai preparando la prossima stagione che sarà molto importante per te. Non esagerare ora ed è il momento di scegliere bene le persone con cui collaborare, consiglia l’Oroscopo Paolo Fox.