Oroscopo Paolo Fox di oggi 30 maggio 2023/ Amore al top per il Leone, un po’ polemico per la Vergine

Giove e Saturno nel pieno della loro azione, nell’Oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 30 maggio 2023, dalle frequenze di Radio LatteMiele. Vediamo come si riflette la loro influenza su Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox: il Leone deve stare attento agli invidiosi, la Vergine è in stand by

Leone, situazione particolare: Venere da giugno sarà nel segno per molti mesi e quindi la vita di coppia inizierà ad essere più programmabile e chi fa un incontro, lo sostiene. Acquisti, vendite, spese per la casa inevitabili: gli impegni sono stati tanti, di recente. I posti di responsabilità non mancano e l’Oroscopo di Paolo Fox suggerisce di stare solo attenti a qualche invidiosetto: persone che sono prevenute nei tuoi confronti, senza un motivo particolare. Un rinnovamento è più che supportato da queste stelle.

Vergine, non è escluso che, in questo momento, tu sia in pausa di riflessione. Saturno opposto e Giove favorevole creano qualche disturbo, tuttavia se Saturno toglie, Giove dà. Non è un cielo difficile, ma bisogna adeguarsi alle circostanze e accettare anche qualche piccolo compromesso.

Se hai a che fare con una persona molto diversa da te, bisogna condividere le emozioni e decisioni: le polemiche non portano da nessuna parte, sostiene l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: più sicurezze per la Bilancia, lo Scorpione ha Saturno favorevole

Bilancia, un premio alla tua volontà e alla capacità d’azione! Ognuno ha il proprio cielo personale, ma tutti i Bilancia che hanno superato un fastidio fisico e personale, già dall’estate dell’anno scorso, tornano in scena, anche se con un ruolo diverso e una filosofia di vita diversa: in fondo questo è importante. Ci sono delle sicurezze in più e, come aveva già anticipato l’Oroscopo di Paolo Fox, la seconda parte dell’anno si rileverà migliore della seconda.

Scorpione, Saturno in trigono: ottimo aspetto, ma attenzione a non fare salti nel buio, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox, ovvero le persone che devono cambiare lavoro e devono fare altre cose rispetto al passato, sono diffidenti e la diffidenza fa parte della natura di questo segno. Altri invece non vorrebbero più avere a che fare con certa gente e potrebbero immaginare, nella seconda parte dell’anno, di volare altrove. Ma si può fare? Giove opposto parla di soldi che mancano: non tutti possono contare su una rendita e quindi, in qualche modo, alla fine del mese bisogna farsi due conti e non bisogna fare il passo più lungo della gamba. Ogni occasione per rivelare il proprio amore sarà da sfruttare, in vista del futuro.

