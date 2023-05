Oroscopo Paolo Fox di oggi 30 maggio 2023/ In arrivo pianeti alleati per Gemelli e Cancro

Giove e Saturno nel pieno della loro azione, nell’Oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 30 maggio 2023, dalle frequenze di Radio LatteMiele. Vediamo come si riflette la loro influenza su Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo Paolo Fox: l’Ariete riesce ad affrontare meglio tutto, il Toro è molto affaticato

Ariete, in questo momento hai una grande in posta in gioco da ottenere. Da circa un anno si sta cercando di risalire la china, in un percorso che, di tanto in tanto, è stato anche ostacolato, da problemi fisici o personali, ricorda l’Oroscopo di Paolo Fox. Questa situazione che ha reso particolarmente nervosi, soprattutto all’inizio, adesso potrebbe diventare più interessante e meno difficile da affrontare. Tra giugno e ottobre, novità anche in amore

Toro, le preoccupazioni concernenti la vita pratica sono tante, soprattutto se hai un ruolo di rilievo. Questo è dovuto a Giove che transita nel segno dal 16 maggio e adesso devi fare i conti con una crescita, con una maggiore responsabilità: ma che fatica! In queste giornate avresti bisogno di isolarti e non saranno pochi quelli che addirittura scompariranno e non si faranno trovare, nei limiti del possibile. L’Oroscopo di Paolo Fox ricorda che l’amore deve ritrovare tonicità!

Oroscopo Paolo Fox: in arrivo un’ottima Venere per i Gemelli, il Cancro vive un momento finalmente positivo

Gemelli, Saturno dissonante parla di opportunità, ma anche di forti tensioni che bisogna cercare di superare. Si possono fare degli aggiustamenti: per esempio, se ti hanno promesso qualcosa ma non è stato mantenuto, inevitabilmente sei un po’ in pensiero. Comunque, qualcosa si muove: periodo di interregno per l’amore, ma dal 6 giugno avremo una bellissima Venere! Il pianeta non rappresenta solo le passioni, la coppia, l’amore, ma anche l’aumento delle amicizie e il fatto che si torni a essere ammirati, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox.

Cancro, siamo arrivati alla seconda parte dell’anno che, come aveva anticipato l’Oroscopo di Paolo Fox, ti rende protagonista di un momento di grande forza. Chi è innamorato può coltivare emozioni maggiori e chi si è separato può ripartire da zero. In particolare però, l’auspicio è che questo cielo, dopo tante attese, porti una soluzione in più per il lavoro, specialmente per quelli che sono rimasti bloccati e hanno vissuto mille tensioni di troppo.











