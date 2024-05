Oroscopo Paolo Fox di oggi 30 maggio 2024/ Il Capricorno vince, mentre il Toro ha una nuova vita da costruire

Vergine e Pesci sono i segni che più soffrono questo fine mese, mentre Cancro e Scorpione sono in ripresa. Il motivo è da riscontrarsi nei nuovi transiti di Giove e Venere in Gemelli. Il Toro invece è un po’ vessato da Mercurio, ma sta vivendo una nuova esistenza, più vera.

Oroscopo Paolo Fox: il Toro può ripartire bene, scontri per la Vergine

Toro, i sentimenti vengono messi sotto pressione. Giove è stato a lungo nel tuo segno e ha cambiato la tua vita: anche se hai dovuto sacrificare qualcosa, in realtà stai abbandonando ciò che non c’era già più. Ora non ci sono più le stesse persone di riferimento e questo cambiamento non può che giovarti. L’Oroscopo di Paolo Fox ritiene che, se ci pensi bene, non ti è stato tolto niente che non fosse già finito. Ricomincia da zero e avrai buone occasioni.

Vergine, c’è qualcuno contro di te o tu sei contro qualcuno? In queste giornate ci sono persone attorno a te non molto valide e se c’è un nemico, più o meno nascosto, potrebbe rifarsi vivo. Nelle coppie, c’è un po’ di tensione, ma devi andare avanti, perché l’estate sarà propizia per liberarti da un peso. Parla solo se proprio necessario, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Capricorno, Venere è a tuo favore e garantisce successo. Maggio potrebbe già aver portato delle soddisfazioni e anche l’amore è avvantaggiato. Dovresti chiudere situazioni che non vanno più e che limitano lo spazio che dai ai sentimenti. Le aziende a conduzione familiare vanno incontro a delle belle novità e l’Oroscopo di Paolo Fox invita le coppie che si amano a organizzare qualcosa di bello da vivere insieme.

Cancro, tra poche settimane ci sarà Venere nel tuo cielo che rappresenterà un rinnovamento in amore e nelle relazioni in genere. Attenzione a non essere troppo sognatore, perché questo è il momento di essere concreti: un amore è valido solo se ricambiato, per esempio. Ci sono conferme anche per il lavoro, prevede l’Oroscopo di Paolo Fox.

Scorpione, hai voglia di liberarti da una zavorra e di comunicare con persone di fiducia, perché sei uno di quei segni che ha avuto un maggio pesante: problemi di famiglia, questioni da risolvere, con tutto che sembrava contro di te. Non è più così, promette l’Oroscopo di Paolo Fox: si migliora sia fisicamente, sia dal punto di vista emotivo e chi non è stato bene troverà lo specialista giusto.

Pesci, la fine del mese per te e altri segni, come Vergine e Sagittario, ti impone di fermarti a riflettere. Anche se non vuoi, potrebbero nascere delle controversie. Il tuo amor proprio ti impedisce di chiedere spiegazioni, ma devi evitare di chiuderti in una situazione troppo conflittuale e pensare di avere persone che ti osteggiano. Cerca di svagare la mente, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

