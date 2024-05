Oroscopo Paolo Fox di oggi 30 maggio 2024/ Ultimi giorni di un mese difficile per molti segni: chi vince ora?

Si sta per concludere un mese che per molti segni è stato pesante, soprattutto per il Leone e l’Acquario. La buona notizia è che, grazie a Giove e Venere che hanno cambiato transito, la rimonta è assicurata. Sono forti anche Ariete e Gemelli, mentre il Sagittario è nel caos.

Grande coraggio dell’Ariete, il Leone recupera alla grande. Il punto dell’Oroscopo di Paolo Fox

Ariete, ritrovi una grande forza e sei anche disposto ad apporre delle modifiche: alcune cose che erano importanti fino a poco tempo fa, adesso non lo sono più. Marte, Sole, Giove e oggi anche la Luna favorevoli, la tua intraprendenza, già innata nel segno, aumenta ancora di più. L’Oroscopo di Paolo Fox avverte che ci sono dei conti da sistemare risalenti al triennio 2021/2023, tuttavia si può mettere tutto a posto con un po’ di impegno.

Leone, dimentica la stanchezza di maggio, perché giugno sarà un mese di grande recupero. Molti Leone hanno avuto un periodo di stop e di riflessione, perché qualcosa non andava come doveva. Oggi non c’è nemmeno la Luna opposta, per cui potrai superare le difficoltà eventuali degli ultimi due giorni. L’amore è da rinverdire, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario in confusione, i Gemelli hanno Giove che porterà novità

Sagittario, con tutte queste opposizioni planetarie dovrai vagliare bene ciò che dici e forse ci sono dissidi, controversie e potresti scontentare qualcuno. Attenzione soprattutto se hai due storie in piedi: c’è molto trambusto e potresti anche essere attaccato, prevede l’Oroscopo di Paolo Fox.

Gemelli, sei un po’ inquieto, nel caso ci fosse stata una separazione, ma questo è un ottimo cielo, con giovedì e venerdì che sono giornate molto fruttuose. C’è un po’ di tensione, ma questo, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox, è dovuto a un passato difficile. Giove è nel segno e ti porterà delle belle innovazioni.

Bilancia e Acquario finalmente vincenti dopo un mese difficile. L’opinione dell’Oroscopo di Paolo Fox

Bilancia, grande momento, tanto che le vittorie recenti in alcune gare di sport sono state vinte da esponenti appartenenti a questo segno. Gli unici Bilancia che in questo momento non sono contenti sono coloro che sono ancora troppo ancorati al passato o vorrebbero che tornassero situazioni che non hanno più senso di esistere: si deve voltare pagina, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Acquario, Venere non è più opposta, Giove è a favore e presto ci sarà Mercurio con te : in queste giornate potrai quindi liberarti di un peso e intraprendere nuovi progetti. Vorrai essere solo sincero in amore: quelli che hanno tenuto nascosto un dubbio o hanno ritenuto che una relazione stesse diventando troppo noiosa, ora parleranno chiaramente. Dal punto di vista lavorativo, l’Oroscopo di Paolo Fox sa quanto tu sia attratto da tutto ciò che è creativo e innovativo e a volte fai anche cose ritenute dagli altri un po’ pazze: in realtà, proprio grazie al tuo essere originale, potrai vincere una sfida.

