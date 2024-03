Oroscopo Paolo Fox di oggi 30 marzo 2024/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Paolo Fox: amore in pole position per l’Ariete, Il Toro mette toppe

Ariete, è possibile che adesso tu voglia vivere emozioni nuove. L’Oroscopo di Paolo Fox incoraggia soprattutto i single a cercare l’amore, ci sarà Venere nel tuo segno dal 5 aprile. Attenzione ad alcuni segni: con Sagittario e Scorpione possono esserci attriti. Ora puoi trovare soluzioni a problemi irrisolti da tempo.

Toro, la Pasqua sarà un po’ diversa dal solito, nel senso che sarai preso da cose di lavoro. Probabilmente non sai se proseguirai un progetto, anche se non è andato male, oppure devi ricominciare tutto da capo. È difficile per un segno come il tuo rimettere tutto in discussione, tuttavia gli errori commessi nel passato devono essere riparati, per l’Oroscopo Paolo Fox.

Gemelli, sarà una Pasqua con dilemmi sentimentali. Mi ama o non mi ama? È la persona giusta oppure no? Probabilmente sei già nel dubbio ora su come trascorrere il weekend e non sai bene cosa fare, secondo l’Oroscopo Paolo Fox.

Cancro, c’è qualche lotta sul lavoro? Non ti preoccupare perché la vinci tu. I primi giorni di aprile sono un po’ particolari: migliorerà tutto dopo il 16! Per cui, ora c’è una bella Venere per le relazioni, ma per quanto riguarda contratti da confermare o relazioni da rivedere, prendi tempo, consiglia l’Oroscopo Paolo Fox.

Leone, Marte non è più opposto e l’amore avrà delle sorprese in serbo per te, in questa primavera: È il risveglio dei sensi! Anche il lavoro può avere una marcia in più, dopo un periodo di incertezze, per l’Oroscopo di Paolo Fox.

Vergine, tutto rimandato a dopo Pasquetta, se devi prendere una decisione, ritiene l’Oroscopo di Paolo Fox. La scelta è tra la gloria e la tasca: sei disposto a guadagnare meno per fare una cosa che ti piace? È un momento in cui devi farti bene i conti e ci sono forse dei cambiamenti da apportare, se sei un libero professionista, oppure a livello familiare si parla di proprietà. La Pasqua non sarà molto effervescente: un’occasione per riposare.

