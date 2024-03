Oroscopo Paolo Fox di oggi 30 marzo 2024/ Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox: la Bilancia è preoccupata, lo Scorpione ha un momento cruciale

Bilancia, non perdere la pazienza! Anche se l’Oroscopo di Paolo Fox ammette che è difficile con persone che la mettono a dura prova. Giove, per fortuna, tornerà attivo da giugno. Adesso cerca di evitare troppe discussioni: Sole e Mercurio opposti parlano di situazioni che ti preoccupano, tuttavia hai la forza di risolverle. Aspetti una conferma per qualche progetto.

Scorpione, questo fine settimana è importante ed entro lunedì possono arrivare sorprese! Sei anche più morbido in amore. Se devi portare a termine un accordo è un bel momento e i primi giorni di aprile saranno favorevoli a contratti e proposte: non esitare, perché le stelle sono con te, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Nessuno può fermare il Sagittario, il Capricorno pensa agli affari. Il punto dell’Oroscopo di Paolo Fox

Sagittario, Mercurio e Sole sono molto promettenti! Ti stai ribellando nei confronti di chi, in passato, ha cercato di tarparti le ali, soprattutto a livello emozionale. Se non sei stato bene fisicamente, si recupera. Stai attento a due segni in particolare, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox: Pesci e Gemelli.

Capricorno, sono gli affari ad avere priorità, in questo momento e l’amore è in secondo piano. Hai moltissimi pianeti dalla tua, tuttavia sei preoccupato perché in attesa di risposte: Mercurio in opposizione rappresenta ritardi per contratti o accordi, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: amore al top per l’Acquario, i Pesci sono super creativi

Acquario, amori importanti in questo periodo e Venere sarà ancora più bella a giugno. Cercate di non impegolarvi in storie impossibili per la paura di non affrontare le problematiche dei sentimenti. Se siete già in coppia, attenzione alla noia! Tuttavia il weekend ha una bella Luna favorevole, annuncia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Pesci, è Nettuno il tuo governatore e rappresenta i sogni, la creatività, l’arte. Non tutti trasformano i propri sogni in arte, tuttavia questi si possono tradurre in azione quotidiane caratterizzate da una maggiore fantasia. Non farti trascinare in discussioni proprio in questi giorni di festa: organizza qualcosa di bello per stare lontano dai guai, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

