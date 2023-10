Oroscopo Paolo Fox di oggi 30 novembre 2023/ Il Capricorno “balla da solo”, aria nuova è consigliata ai Pesci

Oroscopo Paolo Fox: nuovi contatti per il Sagittario, il Capricorno gestisce decisioni definitive

Sagittario, devi rivalutare l’amore ed eventualmente proteggerlo da situazioni tese. Validi saranno i contatti con persone lontane, facilitazioni nei rapporti con parenti con cui sono in ballo questioni legali o amministrative e poi, dal 10 novembre, partirà la stagione importante che riguarderà i contatti con gli altri in generale, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox. Da questo punto di vista, hai davvero molta voglia di agire. Un Sagittario che frequenta sempre le stesse persone, dopo un po’ si annoia e ha bisogno di fare esperienze: allargare il giro di amicizie è opportuno.

Oroscopo Paolo Fox del mese di novembre 2023/ Gemelli in ripresa, Cancro tranquillità in amore e...

Capricorno, alcuni legami sono stati sottoposti alla dura revisione di una Venere che però dice che sei tu ad avere l’ultima parola. Da questo punto di vista, anche quelli che hanno scelto uno stop non hanno avuto grosse ripercussioni: un conto è subire le decisioni di un’altra persona e un conto è essere attivi e protagonisti nel fare scelte importanti, per l’Oroscopo di Paolo Fox. Bisogna comunque ancora decidere in merito a una casa, pensare a un rinnovamento e a un trasferimento. Il Capricorno è un giocatore solitario: a volte, può sembrare persino troppo occupato dai suoi pensieri.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 30 novembre 2023/ Giornate complesse per il Leone, la Bilancia è convalescente

Oroscopo Paolo Fox: tutto da rivedere per l’Acquario, i Pesci voltino pagina

Acquario, qualche dubbio resta. Sappiamo che novembre sarà un mese che libererà il cuore da molte preoccupazioni, ma per ora è meglio evitare rischi, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox, anche di tipo economico. C’è qualcosa da rivedere: i nuovi lavori, le nuove collaborazioni sono sottoposte a una revisione oppure ancora non si hanno certezze su come andranno alcune cose. Le risorse economiche forse non sono adeguate e forse c’è chi chiederà qualcosa di più.

Pesci, chiarire le cose che non vanno è opportuno, anche in amore. I rapporti difficili non saranno recuperabili nel giro di poche settimane e sarebbe invece più facile fare una nuova conoscenza: è meglio voltare pagina, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Una crescita nei consensi è già in corso: tutti coloro che hanno avuto dei problemi di lavoro dovrebbero notare che ora risposte e proposte sono in arrivo e soprattutto ci sono novità! Questo è un cielo molto importante che, entro fine anno, porterà delle soddisfazioni.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 30 novembre 2023/ L'Ariete chiarisca ora in amore e il Toro, provato, vincerà

© RIPRODUZIONE RISERVATA