Oroscopo Paolo Fox di oggi 30 novembre 2023/ L’Ariete chiarisca ora in amore e il Toro, provato, vincerà

Oroscopo Paolo Fox: Ariete stanco ma combattivo, periodo no che si concluderà positivamente per il Toro

Ariete, tu che vuoi sfidare il destino e te stesso ora avrai pane per i tuoi denti. Naturalmente un’attività creativa comporterà maggiori risorse, rispetto ad altro. Che tu sia stanco fisicamente l’Oroscopo di Paolo Fox lo vede da queste stelle: probabilmente, alcuni lavori che stai facendo comportano un impegno sia mentale sia fisico. La settimana è utile per mettere ordine in molte relazioni, soprattutto quelle minate da incomprensioni. Accelera i tempi, perché i nodi arrivano al pettine: ciò che non è stato detto fin’ora, verrà rivelato da novembre, per cui se ci sono delle controversie, meglio affrontarle per tempo.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 29 ottobre 2023/ Un po' di relax per i Gemelli e il Cancro è top dello zodiaco

Toro, più volte l’Oroscopo di Paolo Fox ha parlato di questa nuvola nera che è arrivata nella tua vita. Per molti è stata pesante da sopportare e per altri c’è stato un calo fisico. D’altronde ricordiamo che molte persone di questo segno si sono dedicate alla famiglia, a una persona che è stata male: negli ultimi tempi, quasi non hanno curato il proprio organismo, per riuscire a risolvere i problemi degli altri. Così facendo però ci si è esposti ed ecco perché adesso le tensioni sono maggiori. Nell’ambito del lavoro e nei rapporti con gli altri ci sono state grandi difficoltà da superare: quello che è importante è di condividere i tuoi progetti e di non abbatterti, perché Giove nel segno, prima o poi, porterà giustizia.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 29 ottobre 2023/ La Vergine cerca l'amore e lo Scorpione è vittorioso

Oroscopo Paolo Fox: Gemelli impegnatissimi, il Cancro ha molti pianeti a favore

Gemelli, giornata che porta una piccola distrazione. Questa nuova settimana però comporta una serie di impegni da affrontare con molto coraggio. I Gemelli a volte riempiono la propria vita di impegni, salvo poi lamentarsi di non avere tempo per loro stessi. Bisogna fare una scelta più equilibrata in vista del futuro! La serata è di buon recupero: la Luna sarà nel segno, rivela l’Oroscopo di Paolo Fox.

Cancro, avere tanti pianeti favorevoli, come Sole, Mercurio, Marte, Giove e Saturno, è un indizio di forza e quindi è probabile che anche sul lavoro ci siano delle novità, opportunità e risorse, compatibilmente con quello che stai facendo. Anche i sentimenti sono valorizzati: per chi può, questo è un cielo utile per avere un figlio, sposarsi e convivere, ma anche per fare una nuova conoscenza. Bando alle malinconie, si raccomanda l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 29 ottobre 2023/ Scelte drastiche per il Capricorno, il cielo protegge i Pesci

© RIPRODUZIONE RISERVATA