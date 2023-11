Oroscopo Paolo Fox di oggi 30 novembre 2023/ Luci puntate sul Sagittario e finalmente l’Acquario è al top

Oroscopo Paolo Fox: spotlight sul Sagittario, il Capricorno avrà anche un 2024 importante

Sagittario, vietato strafare, ma è meglio direzionare questo cielo alla positività, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. Non è che se commetti un rischio o compi un’azione sbagliata la passi liscia: quando abbiamo un oroscopo che ci mette in evidenza, dobbiamo apparire al meglio. Sei al centro dell’attenzione ed è probabile che tu debba anche giustificarti rispetto a una situazione che non è andata bene.

Oroscopo 2024, i segni favoriti per Paolo Fox/ "Capricorno e Leone per il lavoro, Ariete e Toro in amore"

Capricorno, non preoccuparti se oggi tutto quello che fai non andrà subito a buon fine e, se ci sono delle perplessità, non prendertela con te stesso, perché l’Oroscopo di Paolo Fox ha più volte ricordato che ti sei dovuto scontrare con l’inefficienza di persone che avevano promesso delle cose che non hanno mantenuto. Dicembre è importante per i nuovi progetti e attenzione anche in vista del 2024: i primi mesi saranno ancora molto importanti, per cui chi ha ottenuto poco, avrà di più a breve.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 29 novembre 2023/ Cielo pieno di pianeti per il Sagittario, Pesci sotto stress

Oroscopo Paolo Fox: cielo ottimo per l’Acquario, qualche opposizione per i Pesci

Acquario, la Luna è in aspetto ottimo: che differenza con gli inizi di novembre! Adesso sei molto più forte e generoso nei confronti degli altri. Può ristabilirsi un buon aspetto a livello professionale, mentre per quanto riguarda l’amore non accetterai ipocrisie: dicembre sarà un mese che non farà sconti a nessuno, per i sentimenti, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox.

Pesci, Sole, Marte e Mercurio per ora portano agitazione e forse anche un po’ di stanchezza. Sei arrabbiato perché fai sempre le solite cose o un progetto non sta andando come vorresti. Vuoi buttare tutto all’aria? Calma! Dal 4 dicembre, vedrai che l’ostilità che stai mostrando, giustamente, nei confronti di persone e situazioni che non vanno bene, sarà minore e in amore, proprio da questo punto di vista, dicembre lancia una speranza in più, rassicura l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 29 novembre 2023/ Recupero iniziato per la Bilancia e lo Scorpione attende Venere

© RIPRODUZIONE RISERVATA