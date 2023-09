Oroscopo Paolo Fox di oggi 30 settembre 2023/ Un cielo complesso: Venere salva il Leone, la Vergine è stanca

Oroscopo Paolo Fox: qualcuno è stato opportunista con il Leone, la Vergine si faccia desiderare

Leone, in questi giorni, devi recuperare molto a livello professionale. Non sono mancate però delle polemiche, perché ti sei ritrovato a combattere con gente che non ha apprezzato il tuo modo di fare. Tu non hai nulla da rimproverarti, ma l’Oroscopo di Paolo Fox ritiene che tu abbia avuto la netta sensazione di aver avuto a che fare con delle persone ingrate. Potresti aver maturato di recente un rifiuto nei confronti di chi hai scoperto, di recente, essere un opportunista. Di questo ti fai carico? No, perché vai avanti, ma certamente non puoi neanche far finta di nulla. Amore interessante: Venere è ancora nel segno.

Vergine, non crearti problemi inutili! Sei affaticato e hai troppi pensieri perché sei uno stacanovista, vorresti che le cose andassero esattamente come dici tu, ma se ti trovi a che fare con persone che la pensano diversamente, non puoi costringerle a fare ciò che tu desideri. Il consiglio dell’Oroscopo di Paolo Fox è, visto che Saturno è opposto e rappresenta un po’ la lotta contro “i mulini a vento”, di lasciarti scivolare le cose addosso. Lascia fare al destino per un po’: anziché insistere, allontanati se ci sono delle situazioni che non vanno, tanto saranno molti quelli che noteranno la tua assenza e si renderanno conto di quanto sei importante. A volte non farsi notare conta e funziona molto di più che essere sempre presenti.

Bilancia, Marte nel segno porta nervosismo e forse anche qualche fastidio fisico da superare: bisogna avere pazienza. Questo fine settimana, in amore, potrebbe portare qualche tensione di troppo. La Bilancia, per insicurezza, talvolta si accompagna a persone troppo forti e determinate di carattere e, se l’insicurezza prende piede nel rapporto, può far male, conclude l’Oroscopo di Paolo Fox.

Scorpione, nuove sperimentazioni di lavoro? Certo, ma l’Oroscopo di Paolo Fox ricorda che Giove è opposto. Abbiamo un cielo che potrebbe aver portato degli Scorpione ad aver accettato un nuovo ruolo, in una nuova azienda, e altri invece che vorrebbero solo scappare via lontano. Hai delle tensioni dentro che devi amministrare con saggezza: questo transito di Giove non è facile da gestire, per cui a volta sarebbe necessario fermarsi a riflettere. Non tirare troppo la corda anche in amore.

