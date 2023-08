Oroscopo Paolo Fox di oggi 31 agosto 2023/ Marte sprona la Bilancia e lo Scorpione ha qualcuno da accudire

Oroscopo Paolo Fox: il Leone deve scegliere in amore, la Vergine oggi e domani faccia il minimo indispensabile

Leone, con Venere attiva ti senti molto seduttivo e affascinante: ecco perché puoi anche metterti in mostra, senza pregiudizi, e l’Oroscopo di Paolo Fox ritiene che molti dovrebbero rilanciarsi nelle relazioni. Il Leone, da una parte cerca l’amore e dall’altra però è anche molto esigente e non si accontenta facilmente: chi ha già una storia la tiene e chi ha due storie in ballo deve stare attento e fare una scelta.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 31 agosto 2023/ Attese per il Toro e il Cancro ha una bella Luna

Vergine, per le prossime 48 ore forse bisogna fare solo ciò che si desidera senza esagerare: no alle azioni impulsive e no alle arrabbiature. Sabato e domenica saranno due giornate di recupero, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox. Se vedi che in queste ore c’è qualcosa che non va, lasciati scivolare le cose addosso. Questo è un cielo ancora silenzioso per l’amore, ma parlerà, eccome se parlerà! Perché tra pochissime settimane Venere inizierà un transito nel tuo segno zodiacale. Quello che vivi ora, anche sotto forma di “esperimento d’amore”, potrà diventare qualcosa di più importante. Le coppie già forti avranno un progetto per l’autunno.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 30 agosto 2023/ Giove e Saturno per i Pesci, con l'Acquario "amici amici" e poi...

Oroscopo Paolo Fox: Marte agita la Bilancia, lo Scorpione è preoccupato per qualcuno

Bilancia, Marte nel segno. Questo pianeta non è molto compatibile con la tua psicologia, perché Marte rappresenta l’aggressività e la forza, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. In questo momento, sei preso tra due fuochi: da una parte vorresti chiarire con molta enfasi alcune situazioni che non vanno e dall’altra invece il ragionamento ti consiglia di essere cauto. Marte è anche la necessità di recuperare il tempo perduto e settembre e ottobre saranno appunto mesi di recupero, anche in amore.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 30 agosto 2023/ Il Leone pretende sostegno in amore, la Vergine ha Giove amico

Scorpione, soldi da spendere per un guasto o una riparazione. In questi giorni potresti essere un po’ teso e nervoso: forse hai a cuore una persona di famiglia che non sta bene e forse dovrai passare qualche giorno accanto a chi ha bisogno di te, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. La tensione non deve riversarsi in amore. Dal punto di vista lavorativo, grandi impegni porteranno alla fine un buon successo, però con Giove in opposizione attenzione sempre alle questioni legali e ai soldi. Chi ha perso un’attività fissa tempo fa, adesso sta cercando nuovi orizzonti. Un cambiamento verso qualcosa che per ora è incerto, ma presto diventerà qualcosa di importante.











© RIPRODUZIONE RISERVATA