Oroscopo Paolo Fox di oggi 31 agosto 2023/ Un po’ sottotono il Sagittario, nuovi amori per il Capricorno

Oroscopo Paolo Fox: oggi e domani il Sagittario non si arrabbi, il Capricorno può valutare una nuova storia d’amore

Sagittario, piccoli turbamenti, tra giovedì e venerdì. Di solito, quando sei arrabbiato, se sei saggio, ti metti in un angolo, ti fai una bella passeggiata oppure, se non puoi, cerchi di distrarre la mente, perché altrimenti rischi di arrabbiarti con tutti quelli che ti circondano. Perché discutere? Cerca, oggi e domani, di prendere le cose con filosofia, suggerisce l’Oroscopo di Paolo Fox: qualche piccolo ritardo è possibile.

Capricorno, il successo non manca e se non è arrivata una nomina o una chiamata, arriverà, promette l’Oroscopo di Paolo Fox. Giove sarà favorevole per molti mesi ancora. Sai che nella tua vita non è mai arrivato nulla nell’immediato e hai sempre dovuto faticare e attendere. Qualcuno ha già avuto delle risposte, un incarico importante, i contatti ci sono e mancherebbe solo l’amore: in questo momento però potresti anche valutare una nuova storia e, a ottobre, definirla di più.

Acquario, è vero che la libertà non ha prezzo, però tutti siamo obbligati a fare qualcosa e a volte dobbiamo accettare dei compromessi. Forse l’Acquario, in questo momento, dev’essere un po’ più paziente, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox: non solo nei confronti degli altri, ma anche con se stesso. Sono tanti gli Acquario ribelli che, in questo periodo, mettono in discussione persino quello che pensano. Ci sono giornate in cui tutto sembra chiaro e altre in cui tutto sembra lontano da raggiungere. Da ottobre le idee avranno una spinta in più: soprattutto quelle geniali e sappiamo che l’Acquario ha delle grandi capacità da questo punto di vista.

Pesci, la Luna nel segno fa vincere l’amore e porta delle buone intuizioni, mentre Mercurio in opposizione crea discussioni continue. In questo momento, sei un po’ sulle spine perché vuoi iniziare un grande progetto dall’autunno, fare delle cose nuove, però ci sono da definire tanti dettagli. Resta un cielo importante per coloro che vogliono attuare un cambiamento personale o di lavoro e, in questo momento, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox, c’è anche da recuperare un rapporto d’amore. Se vedi che le cose non vanno, dovresti tentare un riavvicinamento entro la fine di settembre.











