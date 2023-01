Oroscopo Paolo Fox di oggi 31 gennaio 2023/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ultimo giorno del mese e anche oggi, martedì 31 gennaio 2023, l’Oroscopo di Paolo Fox non può mancare con le sue previsioni di tutti i giorni, su Radio LatteMiele. Di seguito vediamo i primi quattro segni dello zodiaco: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro, che vivono una bella evoluzione.

Oroscopo Paolo Fox: bella giornata per l’Ariete con una buona Luna, il Toro è super determinato

Ariete, parte bene questa giornata con la Luna in buon aspetto. Semmai si può risentire di carenza di passionalità, solo se ci sono stati problemi a dicembre, mese che ha sconvolto molti nati Ariete: a distanza di molte settimane, si può recuperare, promette l’Oroscopo di Paolo Fox. La competizione, in certi casi, si trasformerà in un abbraccio.

Oroscopo Paolo Fox, settimanale 30 gennaio-5 febbraio 2023/ I Fatti Vostri, classifica

Toro, le tue idee non si discutono, perché tu non hai assolutamente alcuna intenzione di metterle in discussione. Quindi se, in questo periodo, c’è una persona che ti dice “guarda che stai sbagliando”, tu la allontani e fai come vuoi. Da una parte, quest’atteggiamento potrebbe essere giudicato un po’ troppo tosto e determinato, dall’altra però non vuoi più perdere tempo e desideri andare avanti. L’importante è non progettare grandi spese o comunque farsi bene due conti: l’Oroscopo di Paolo Fox crede infatti che questo Giove, prossimamente nel segno, porterà delle esigenze che riguardano la casa, il lavoro e dei miglioramenti. Amore in recupero.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 30 gennaio 2023/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox: periodo di riflessione per i Gemelli, meglio l’amore del lavoro per il Cancro

Gemelli, l’Oroscopo di Paolo Fox ritiene che queste siano delle settimane un po’ particolari: anche e soprattutto chi vive una relazione da tanto tempo, non è detto che sia meno sicuro del proprio amore, però potrebbe avere qualche reticenza nell’esporre le proprie emozioni e quindi è un momento strano, anche perché sul lavoro ci sono stati dei piccoli ritardi e magari c’è anche chi si aspetta uno sblocco. Questo è un periodo più utile per riorganizzare, reimpostare, ma non tanto per ottenere.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 30 gennaio 2023/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione,

Cancro, tu che sei alla ricerca di riscatto, l’Oroscopo di Paolo Fox ha più volte già ribadito che avrai dalla tarda primavera delle risposte in più, però bisogna rimboccarsi le maniche. L’importante è essere pratici, anche superando qualche imprevisto che sai bene essere arrivato alla fine dell’anno scorso, cercare di risolvere un problema alla volta, specie se di carattere burocratico o legale. Diciamo che questo è un mese un po’ turbolento oppure rallentato per il lavoro, ma migliore per i sentimenti e anzi, forse proprio in un momento di grande necessità, hai capito quali sono le persone che ti vogliono bene.

© RIPRODUZIONE RISERVATA