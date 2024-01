Oroscopo Paolo Fox di oggi 31 gennaio 2024/ Il Capricorno è il re dello zodiaco e l’Acquario dell’amore

Oroscopo Paolo Fox: il Sagittario si dia da fare, il Capricorno è vincitore

Sagittario, chi ha vissuto un amore in modo trasandato o distratto dovrà riprendersi! L’immaginazione fa parte del tuo segno zodiacale: a breve avrai l’opportunità di cominciare nuovi progetti. Il tempo stringe, perché la seconda parte dell’anno non sarà buona come questa, per cui se hai già un’idea sviluppala. Venere, dal 16 febbraio, sarà attiva e metterà al centro l’amore, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Capricorno, hai lo scettro dello zodiaco! Coloro che non ottengono molto forse sono troppo prudenti e non hanno il coraggio di fare altre scelte, anche se vorrebbero qualcosa di più Chi non ha un’attività dovrebbe cercarla in base alle proprie inclinazioni e chi invece cerca l’amore lo troverà, promette l’Oroscopo di Paolo Fox. Coloro che avevano chiuso una relazione potrebbero tornare sui propri passi. Fertilità per le coppie!

Acquario, tra qualche settimana Venere sarà nel tuo segno e il Sole è già con te! Gli Acquario devono guardarsi attorno perché c’è la possibilità di essere ricambiati, promette l’Oroscopo di Paolo Fox. Attenzione solo a Toro e Scorpione. C’è voglia di libertà!

Pesci, quelli che hanno chiuso un’attività o si sono allontanati da un lavoro, agli inizi di gennaio non c’erano grandi risultati, mentre ora sono molto più contenti. Nei rapporti con Vergine, genelli e Sagittario c’è sempre da discutere. La vostra emotività è all’apice e l’Oroscopo di Paolo Fox spinge quelli che hanno avuto una crisi sentimentale all’azione. Non ci sono più le opposizioni planetarie degli ultimi giorni e allora si può pensare positivamente alla professione e a nuove idee. La prima parte dell’anno sarà migliore della seconda: chi vuole farsi confermare un contratto dovrebbe risolvere entro il mese di maggio.

