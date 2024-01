Oroscopo Paolo Fox di oggi 31 gennaio 2024/ La Bilancia è molto risentita e lo Scorpione è in netta ripresa

Oroscopo Paolo Fox: momento di trasformazioni per il Leone, la Vergine ha buone intuizioni

Leone, l’amore è al centro del tuo cielo: la seconda metà di febbraio farà qualche taglio netto e sarà inevitabile affrontare questioni in sospeso. L’attenzione dovrà essere doppia con Scorpione e Acquario. È un momento un po’ agitato ed è necessario trovare un po’ di armonia col resto del mondo e cominciare a pesare cosa fare da giugno in poi: alcuni sono in attesa, altri stanno valutando progetti o si sono fatti notare. Altri ancora hanno deciso che un certo lavoro non va più bene: tanti cambiamenti in corso, dice l’Oroscopo di Paolo Fox.

Vergine, sei un amante della stabilità e questi sono giorni in cui è possibile guagnare di più. Chi ha un lavoro importante può crescere e avere successo! Le tue deduzioni logiche ti aiuteranno a reagire in modo adeguato se qualcuno non è particolarmente disponibile. Molti psicologi o psichiatri sono di questo segno. Non è esclusa anche una buona intuizione, per il lavoro, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: la Bilancia è scoraggiata, lo Scorpione va molto meglio

Bilancia, in questo periodo sei tra i segni, assieme ad Ariete e Cancro, che in questo periodo assiste incredulo a ciò che stai vivendo, perché ci sono situazioni che ti fanno sembrare che il mondo giri al contrario. Non giungere a conclusioni affrettate, però è vero che il tuo valore non è stato ancora colto e non hai avuto la soddisfazione che meriti. Dai tempo al tempo, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Scorpione, le intuizioni sono al top! Hai iniziato l’anno con qualche dubbio ma piano piano ti stai rassicurando, dice l’Oroscopo di Paolo Fox. Ancora meglio sarà dopo giugno, quando terminerà l’opposizione di Giove! Se ci sono cose che non ti vanno bene, sul lavoro, ma anche a livello personale, parla chiaro: non solo perché sei molto più realista, ma perché è importante mettere le basi per qualcosa che decollerà più avanti. E l’amore? Febbraio, verso la fine, darà delle soddisfazioni.

