Oroscopo Paolo Fox di oggi 31 luglio 2023/ Buone novelle in arrivo per l’Ariete, torna la calma per il Toro

Oroscopo di Paolo Fox: novità positive entro Ferragosto per l’Ariete, torna il sereno per il Toro

Ariete, l’Oroscopo di Paolo Fox ha detto più volte, in questo periodo, che devi sistemare delle questioni di soldi. Tuttavia, verso metà agosto ci sarà un cielo importante: è probabile che entro Ferragosto ci sia una buona novità o forse, di recente, hai già ricevuto una sorta di agevolazione o di nullaosta. Se hai fatto una richiesta, per andare avanti o superare una crisi, le stelle sono con te e questo è un cielo importante anche per organizzare progetti in vista di settembre. Per quanto riguarda l’amore, Venere splende e se l’amore non c’è, cercalo! Cielo favorevole per i contatti.

Toro, questo è un lunedì utile: Luna e Mercurio sono in buon aspetto assieme a Giove. Questo significa, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox, che torna quello stato di tranquillità che è mancato completamente tra giugno e luglio. Tanti nativi del segno si sono sentiti nel bel mezzo di una bufera però, passata la bufera, si noterà che c’è qualcosa in più e forse sono state spazzate via le ambiguità. Tempo utile per trovare nuovi accordi. L’amore è sempre un po’ sotto pressione: questo non vuol dire che non ci sia, ma evidentemente il lavoro conta di più.

Oroscopo Paolo Fox: Mercurio è dissonante per i Gemelli, il Cancro ha la Luna opposta

Gemelli, le relazioni in questi giorni sono da tenere sotto controllo: gli incontri, per esempio, potrebbero diventare facilmente polemici, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox. Se poi, nell’ambito del lavoro, sei un po’ sotto pressione, sarai proprio tu a voler dire basta e a minacciare di andartene o magari a decidere di rimandare una discussione a tempi migliori. Periodo di fermenti, non tutti positivi: Mercurio dissonante parla, per i nati di fine maggio, di tensioni di troppo anche in amore.

Cancro, questa Luna opposta non mette in discussione i tuoi sentimenti, ma certamente pone qualche dilemma al tuo cuore. Tu sei abbastanza geloso, anche se poi non vuoi darlo a vedere: se la persona che ami non è così presente nella tua vita, subito partono i sospetti. Oggi devi fare attenzione a non ingannarti o a vedere problemi dove non esistono. Tendi ad esagerare, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.











