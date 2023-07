Oroscopo Paolo Fox di oggi 31 luglio 2023/ Pianeti ostili al termine per l’Acquario, il Sagittario si annoia

Oroscopo Paolo Fox: Mercurio è dissonante per il Sagittario, il Capricorno ha tutti i pianeti a favore

Sagittario, le stelle del periodo portano qualche dubbio perché ti stai annoiando: Mercurio dissonante rappresenta la necessità di fare delle cose creative e di liberarsi da un peso, ma è possibile adesso guardare al futuro con serenità, si chiede l’Oroscopo di Paolo Fox? Per molti questo è un periodo di attesa, perché a settembre si riparte e forse sono cambiati dei riferimenti nel lavoro. Venere però premia l’amore: chi ha una storia la prosegue e chi non ce l’ha dovrebbe cercarla.

Capricorno, che stelle importanti in questi giorni! Oggi la Luna è con te e Mercurio, Marte, Saturno e Urano sono tutti dalla tua! Per l’Oroscopo di Paolo Fox questo significa che ti stai impegnando il doppio: il lavoro è un riferimento molto importante per questo segno, quindi più si lavora, più si fanno progetti per il futuro e meglio si sta. Addirittura, i più volenterosi o quelli che lavorano in proprio hanno delle idee grandiose per i prossimi mesi. Queste stelle premiano l’amore, ma i sentimenti vanno in sordina rispetto a tutto il resto. Il lavoro prende troppo tempo? Cerca di ritrovare serenità anche nelle passioni.

Acquario, stelle divergenti, ma con un buon inizio di agosto, promette l’Oroscopo di Paolo Fox, perché le opposizioni planetarie che hanno causato tanti disturbi, nel corso degli ultimi giorni, saranno finalmente spazzate via da transiti migliori, anche se resta un dubbio in amore. In questi giorni, i cuori solitari, più che pensare a passioni per la vita, vogliono divertirsi. Nel complesso, possiamo dire che questo è un oroscopo molto originale: potresti pensare di fare delle cose, sul lavoro, diverse da quelle che hai fatto fino ad oggi.

Pesci, le tensioni ci sono, soprattutto se ci sono delle risposte che non sono ancora arrivate o sei ancora in bilico per una scelta che riguarda il lavoro. In questi casi, il consiglio dell’Oroscopo di Paolo Fox è di far passare due settimane, perché dopo Ferragosto sarà molto più agevole muoversi, mentre prima della metà del mese sembrerà tutto più complesso: forse tu stesso ritarderai una scelta. In amore, avrai bisogno di maggiore comprensione.











