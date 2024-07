Quest’ultimo scorcio di luglio ha visto l’ingresso di Mercurio in Vergine che aiuta nella comunicazione anche il Cancro, ma rende polemico lo Scorpione. Venere ad agosto imporrà riflessioni ai Gemelli e al Sagittario. Scopriamo il dettaglio di tutti i segni

Ariete

C’è il desiderio di tagliare rami secchi e di non spendere troppo. Se hai avuto delusioni sentimentali, non sentirti disilluso in amore, perché avrai modo di rifarti, secondo l’Oroscopo Paolo Fox.

Toro

Se devi mettere a posto cause legali e finanziarie, questo periodo è favorevole per risolverle. L’amore torna in auge e una persona che hai conosciuto da poco potrebbe rivelarsi importante, suggerisce l’Oroscopo Paolo Fox.

Gemelli

Sfrutta questa Venere favorevole, perché lo sarà per poco: ad agosto, potrebbero esserci revisioni e chi ha avuto delusioni non sarà propenso a lanciarsi, ma andrà con i piedi di piombo. Giove nel segno protegge il lavoro e possono esserci gratificazioni, secondo l’Oroscopo Paolo Fox.

Cancro

Con Mercurio favorevole la creatività è a mille, per l’Oroscopo Paolo Fox: oggi e domani sostiene le tue intuizioni ma anche la passione. Favoriti gli incontri.

Leone

Hai recuperato energie e adesso hai più successo del solito. L’unico ostacolo potrebbe consistere nel pretendere troppo dalle persone. Non esagerare e non essere troppo pretenzioso, perché il cielo aiuta i sentimenti, consiglia l’Oroscopo Paolo Fox.

Vergine

Con Venere nel tuo spazio zodiacale ad agosto è possibile riavvicinarsi alla famiglia, soprattutto per coloro che si sono impegnati molto per motivi di lavoro e l’hanno un po’, incolpevolmente, trascurata. Se hai vissuto una separazione potrai incontrare qualcosa di nuovo, secondo l’Oroscopo Paolo Fox.

Bilancia

Non ci sono solo questioni sentimentali, ma anche di tipo fisico. Molte volte l’Oroscopo Paolo Fox ha segnalato che una delle problematiche della Bilancia è stata l’impossibilità di fare tutto, non per pigrizia, ma perché le energie erano a terra. Quindi è importante ora recuperare forza e autostima.

Scorpione

Cielo positivo, precursore di una buona ripresa e di conquiste: l’Oroscopo Paolo Fox ti sprona a darti da fare, perché entro la metà del mese entrante, se sei single, potresti trovare compagnia. Sul lavoro avresti voglia di cambiamenti. Novità.

Sagittario

In amore l’Oroscopo Paolo Fox ti consiglia cautela nelle relazioni sentimentali: c’è una distanza, anche giustificata da questioni contingenti, ma non dovresti affrontare sfide del cuore perché agosto ti invita alla prudenza.

Capricorno

Entro l’autunno ci sono molte decisioni importanti da prendere. In amore, se ti piace qualcuno cerca di frequentarlo di più, consiglia l’Oroscopo Paolo Fox.

Acquario

Recupero di energie, soprattutto per chi ha avuto figli, è andato a convivere o si è sposato: è stato tutto molto faticoso. Adesso è ora di relax. La giornata è comunque tranquilla, secondo l’Oroscopo Paolo Fox.

Pesci

Oggi la Luna è opposta e Mercurio è in dissonanza: non alimentare inutili polemiche per una certa insofferenza, suggerisce l’Oroscopo Paolo Fox.