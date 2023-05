Oroscopo Paolo Fox di oggi 31 maggio 2023/ Amore agitato per Sagittario e Acquario

Siamo arrivati all’ultimo giorno di un mese il cui cielo ha regalato molte novità e transiti importanti. L’Oroscopo di Paolo Fox, tratto da Radio LatteMiele, chiude questo ciclo, con le indicazioni per oggi, mercoledì 31 maggio 2023. Vediamo come sarà il finale per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox: il Sagittario non deve sottovalutare l’amore, il Capricorno ha la Luna dissonante e tanto da fare

Sagittario, non bisogna sottovalutare i sentimenti! Il cuore chiede giustizia, se da troppo tempo pensi eccessivamente al lavoro. Venere da giugno inizia un transito molto importante: consensi! Saturno nervoso parla di agitazione nel lavoro, dove potrebbero esserci delle competizioni. Attenzione a non agire con troppa ansia: si potrebbero rimpiangere decisioni prese troppo di fretta, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Capricorno, Luna dissonante: tante cose da fare e impegni rimandati per riuscire a fare tutto quello che hai in mente. Nei rapporti in genere, quelli che contano, sarà bene non esagerare. Se però guardiamo quest’oroscopo dal punto di vista del tuo successo personale, sei in costante crescita! Anzi, l’Oroscopo di Paolo Fox spera che tu abbia già un’idea in mente: mentre i giovani si affacceranno con riscontri positivi al mondo del lavoro, i più grandi raccoglieranno buoni frutti. In generale, tutto ciò che poteva sembrare complicato da gestire può tornare ad essere di riferimento. L’amore è stato parcheggiato, rispetto a tutto il resto: a giugno bisognerà rivalutarlo.

Oroscopo Paolo Fox: l’Acquario in amore avrà un “dentro o fuori” a breve, i Pesci devono essere ottimisti

Acquario, c’è un certo senso di ribellione soprattutto nei confronti di persone che non ti tutelano e che, in questo momento, sono un po’ troppo evasive, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Attenzione ai soldi: Giove non aiuta le decisioni legate all’irruenza e quindi calma e sangue freddo, con la burocrazia e con carte in sospeso. Le storie d’amore, quelle che hanno vissuto un momento difficile nel passato, adesso dovranno essere gestite con ulteriore attenzione, perché da giugno resterà in piedi solo quello che vale.

Pesci, questo cielo è di recupero netto, ma bisogna essere convinti che il futuro sarà migliore: non bisogna essere pessimisti, sprona l’Oroscopo di Paolo Fox! Saturno condiziona la tua vita da quando è entrato nel segno, quindi per sistemare qualche danno del passato, bisognerà semplicemente rimboccarsi le maniche. Potrebbero riuscire nel settore artistico i nati Pesci che hanno già innata creatività e bellezza, ma in generale i nuovi accordi saranno importanti. Tu sei sempre pronto al sacrificio, ma probabilmente adesso hai anche diritto di ricevere ciò che hai dato: in qualche modo, se hai investito in un rapporto sentimentale, è giusto che anche il partner ti faccia capire quanto ti ama. Sei alla ricerca di qualche sicurezza in più.











