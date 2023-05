Oroscopo Paolo Fox di oggi 31 maggio 2023/ Saturno infido per la Vergine, mentre Giove insidia lo Scorpione

Siamo arrivati all’ultimo giorno di un mese il cui cielo ha regalato molte novità e transiti importanti. L’Oroscopo di Paolo Fox, tratto da Radio LatteMiele, chiude questo ciclo, con le indicazioni per oggi, mercoledì 31 maggio 2023. Vediamo come sarà il finale per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox: il Leone potrebbe affrontare un ambiente ostile, la Vergine non vuol far vedere di essere nervosa

Leone, negli ultimi giorni, l’Oroscopo di Paolo Fox ha parlato di una situazione cnfusa, non tanto perché stai sbagliando nel fare il tuo gioco, ma perché potresti entrare in un ambiente in cui qualcuno, anche in maniera del tutto inconsapevole, si manifesta contro di te, con pregiudizi e prevenzione. Ogni tanto, devi mettere in discussione non tanto quello che fai, ma quello che fanno gli altri. Importante quest’oroscopo per pensare all’amore, visto che, a breve, Venere inizierà un lungo transito nel segno.

Vergine, fatti scivolare le cose addosso, anche se non è facile, e poi tu riesci sempre a mantenere un certo aplomb: non vuoi dare la soddisfazione agli altri di farti vedere nervoso o preoccupato. Le questioni di lavoro hanno bisogno di un rinnovamento. Ecco perché l’Oroscopo di Paolo Fox, da qualche tempo, dice di trovare un accomodamento, perché quello che non funziona magari non potrà essere cambiato, ma migliorato. Passionalità da ritrovare e, anche qui, da rinnovare.

Oroscopo Paolo Fox: la Bilancia non deve temere il passato, lo Scorpione è scontento per i soldi

Bilancia, hai capito bene che solo facendo bagaglio delle tensioni, anche negative, vissute nel passato, come le sofferenze e le esperienze strane che da un anno hanno coinvolto la tua vita, puoi andare avanti. Non pensare che il passato torni, soprattutto quello più complesso, ma pensa che invece il passato è stato in grado di farti crescere. Adesso sei più forte: hai uno scudo per difenderti dalle provocazioni, una corazza più spessa per trovare anche un rimedio agli attacchi dall’esterno. Vuoi vivere finalmente come desideri? Libera i tuo cuore, ti consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Scorpione, alti e bassi, per l’Oroscopo di Paolo Fox. Giove in questi giorni ti dice: attenzione ai soldi. Forse il problema denaro, oltre a maggiori uscite e spese per la casa, è protagonista perché potresti pensare che un certo accordo, stipulato in questo periodo, o un cambiamento porti qualche problema, ovvero che non ti sia dato quanto ti spetta.











